ЗОЖ под солнышком: во Владивостоке горожан приобщат к тренировкам на воздухе

Posted Вчера, 07:56
Published Вчера, 07:56
Modified Вчера, 07:58
Updated Вчера, 07:58
Outdoor-тренировки — в рамках созданного фитнес-студией «ProBalance» проекта «Здоровый город» — пройдут в самых живописных местах Владивостока. Вход — свободный, ведь одна из целей проекта: популяризация фитнеса и развенчание мифов о нём.
— Организуя тренировки на свежем воздухе, я хочу показать жителям и гостям Владивостока, — говорит Валерия Бганка, — что профессиональный фитнес может быть доступным. Говоря — «профессиональный», я в первую очередь имею в виду — безопасный, оздоравливающий, понятный, применимый (не инстаграмный и зверски спортивный, а адекватно вписывающийся в жизнь современного человека и его исходные физические потребности).
По словам Валерии, задача настоящих, профессиональных тренеров — не просто вести занятия, а ещё и образовывать людей, обучать гигиене тела и закладывать прочный фундамент для преумножения ресурса здоровья.
— Гиподинамия — бич нашего времени, — считает она. — Мы создали себе комфортные условия: машины, лифты, эскалаторы, доставка товаров и еды. Это упрощает жизнь, но отнимает наше движение, а ведь движение — жизнь.
Я знаю, что реально активный и здоровый образ жизни может быть не просто данью моде, он может стать частью жизни человека. Что для этого нужно? Узнать больше о себе, своём теле и возможных вариантах активности. От кого? От тренеров! Если сегодня мне удастся поделиться своими знаниями с людьми и эти знания и найдут отклик в умах, сердцах, значит, всё не зря.
Летом 2024 года тренировки на открытом воздухе пройдут 8 и 29 июня, 13 июля, 27 июля, 10 и 24 августа. Место проведения — Нагорный парк, верхняя площадка. Завершится цикл тренировок 14–15 сентября, он предполагается массовым, место окончательно не определено.
Длительность одной тренировки — 50-60 минут. Приходить следует в спортивной одежде и обуви, при себе иметь коврик для занятий.