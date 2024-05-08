ЗОЖ под солнышком: во Владивостоке горожан приобщат к тренировкам на воздухе

Я знаю, что реально активный и здоровый образ жизни может быть не просто данью моде, он может стать частью жизни человека. Что для этого нужно? Узнать больше о себе, своём теле и возможных вариантах активности. От кого? От тренеров! Если сегодня мне удастся поделиться своими знаниями с людьми и эти знания и найдут отклик в умах, сердцах, значит, всё не зря.