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Published Вчера, 07:56

Modified Вчера, 07:58

Updated Вчера, 07:58

Проект «Здоровый город» реализуется во Владивостоке

ЗОЖ под солнышком: во Владивостоке горожан приобщат к тренировкам на воздухе

8 мая 2024, 07:56

Проект «Здоровый город» реализуется во Владивостоке

Известный тренер фитнес-студии ProBalance, выпускница международной школы пилатеса Balanced Body, участница международных фитнес-семинаров и курсов, адепт здорового образа жизни, блогер Валерия Бганка в течение всего лета будет проводить во Владивостоке тренировки на открытом воздухе.
Сюжет
ЗОЖ

Outdoor-тренировки — в рамках созданного фитнес-студией «ProBalance» проекта «Здоровый город» — пройдут в самых живописных местах Владивостока. Вход — свободный, ведь одна из целей проекта: популяризация фитнеса и развенчание мифов о нём.

— Организуя тренировки на свежем воздухе, я хочу показать жителям и гостям Владивостока, — говорит Валерия Бганка, — что профессиональный фитнес может быть доступным. Говоря — «профессиональный», я в первую очередь имею в виду — безопасный, оздоравливающий, понятный, применимый (не инстаграмный и зверски спортивный, а адекватно вписывающийся в жизнь современного человека и его исходные физические потребности).

По словам Валерии, задача настоящих, профессиональных тренеров — не просто вести занятия, а ещё и образовывать людей, обучать гигиене тела и закладывать прочный фундамент для преумножения ресурса здоровья.

— Гиподинамия — бич нашего времени, — считает она. — Мы создали себе комфортные условия: машины, лифты, эскалаторы, доставка товаров и еды. Это упрощает жизнь, но отнимает наше движение, а ведь движение — жизнь.

Я знаю, что реально активный и здоровый образ жизни может быть не просто данью моде, он может стать частью жизни человека. Что для этого нужно? Узнать больше о себе, своём теле и возможных вариантах активности. От кого? От тренеров! Если сегодня мне удастся поделиться своими знаниями с людьми и эти знания и найдут отклик в умах, сердцах, значит, всё не зря.

Летом 2024 года тренировки на открытом воздухе пройдут 8 и 29 июня, 13 июля, 27 июля, 10 и 24 августа. Место проведения — Нагорный парк, верхняя площадка. Завершится цикл тренировок 14–15 сентября, он предполагается массовым, место окончательно не определено.

Длительность одной тренировки — 50-60 минут. Приходить следует в спортивной одежде и обуви, при себе иметь коврик для занятий.

#Общество#Спорт#Приморский край#Владивосток#Новости#Спецпроекты#ЗОЖ#Лето#Тренировки
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