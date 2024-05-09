Поздравление главы администрации Владивостока Константина Шестакова с Днём Победы

Posted Вчера, 23:00
Published Вчера, 23:00
Modified Вчера, 23:00
Updated Вчера, 23:00
Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем наш главный, очень дорогой для каждого россиянина праздник — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Всенародный, он и сегодня, 79 лет спустя, напомнит нам о тех, кто сложил голову на поле боя во имя мира. Кто ковал Победу в тылу и обеспечивал фронт всем необходимым.Кто восстанавливал страну из руин, сделав ее ведущей державой.
Несмотря на свою удаленность от фронта, Владивосток в 1941 году с первых дней включился в одно большое дело — побить врага. И внес огромный, неоценимый вклад в свержение фашизма.
На фронт в годы войны ушло около 200 тысяч приморцев — почти половина мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Большая часть из них — представители нашего прекрасного города. Многие из них пали смертью храбрых и больше никогда не увидели своих матерей, отцов, жен и детей. Но память о них жива, пока живы мы с вами.
Нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла пришлось пройти тяжелый путь военного времени, преодолев суровые испытания и лишения — чтобы мы сегодня могли радоваться мирному небу, растить детей и спокойно трудиться на благо Родины.
В этот светлый день мы вновь говорим спасибо всем тем, кто завоевал Победу в 1945-м. Низкий поклон ветеранам, которые сегодня рядом с нами. Здоровья вам, дорогие наши, и много радостных минут в жизни!
Всем владивостокцам в этот майский день желаю оптимизма, доброго весеннего настроения и благополучия.
Мы помним, мы гордимся!
С Днем Победы!
Глава города Владивостока Константин Шестаков