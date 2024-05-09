Поздравление главы администрации Владивостока Константина Шестакова с Днём Победы

На фронт в годы войны ушло около 200 тысяч приморцев — почти половина мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Большая часть из них — представители нашего прекрасного города. Многие из них пали смертью храбрых и больше никогда не увидели своих матерей, отцов, жен и детей. Но память о них жива, пока живы мы с вами.