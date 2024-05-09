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Posted Вчера, 23:00

Published Вчера, 23:00

Modified Вчера, 23:00

Updated Вчера, 23:00

Поздравление главы администрации Владивостока Константина Шестакова с Днём Победы

Поздравление главы администрации Владивостока Константина Шестакова с Днём Победы

8 мая 2024, 23:00
Фото: zr.media
Глава города Константин Шестаков поздравил владивостокцев с праздником — с Днём Победы! Он отметил, какой большой вклад внёс Владивосток в свержение фашизма. Не зря наш город с гордостью носит звание города воинской славы!

Дорогие друзья!

Фото: vlc.ru

Сегодня мы отмечаем наш главный, очень дорогой для каждого россиянина праздник — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Всенародный, он и сегодня, 79 лет спустя, напомнит нам о тех, кто сложил голову на поле боя во имя мира. Кто ковал Победу в тылу и обеспечивал фронт всем необходимым.Кто восстанавливал страну из руин, сделав ее ведущей державой.

Несмотря на свою удаленность от фронта, Владивосток в 1941 году с первых дней включился в одно большое дело — побить врага. И внес огромный, неоценимый вклад в свержение фашизма.

На фронт в годы войны ушло около 200 тысяч приморцев — почти половина мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Большая часть из них — представители нашего прекрасного города. Многие из них пали смертью храбрых и больше никогда не увидели своих матерей, отцов, жен и детей. Но память о них жива, пока живы мы с вами.

Нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла пришлось пройти тяжелый путь военного времени, преодолев суровые испытания и лишения — чтобы мы сегодня могли радоваться мирному небу, растить детей и спокойно трудиться на благо Родины.

В этот светлый день мы вновь говорим спасибо всем тем, кто завоевал Победу в 1945-м. Низкий поклон ветеранам, которые сегодня рядом с нами. Здоровья вам, дорогие наши, и много радостных минут в жизни!

Всем владивостокцам в этот майский день желаю оптимизма, доброго весеннего настроения и благополучия.

Мы помним, мы гордимся!

С Днем Победы!

Глава города Владивостока Константин Шестаков

#Приморский край#Владивосток#Новости#9 мая#Константин Шестаков#Поздравления
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