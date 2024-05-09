zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 00:00

Published Сегодня, 00:00

Modified Сегодня, 00:00

Updated Сегодня, 00:00

Поздравление председателя Думы Владивостока с Днём Победы

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравил жителей Владивостока с 9 мая

9 мая 2024, 00:00
Фото: 1MI

Поздравление председателя Думы Владивостока с Днём Победы

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик обратился к горожанам с поздравлениями. Он с уважением вспомнил о подвигах советского народа и упомянул о доблести бойцов, которые защищают Родину в зоне СВО.
Фото: dumavlad.ru

Уважаемые жители и гости города Владивостока!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с 79-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны!

Наполняя сердца гордостью за поколение победителей, этот священный день является одним из основополагающих символов государственной мощи и патриотизма. В День Победы в каждой семье отдают дань глубокого уважения ветеранам, труженикам тыла ― всем, кто своей воинской и трудовой доблестью отстояли право россиян на мирную жизнь.

Искренняя признательность ветеранам за бесценный вклад в сохранение памяти о проявленных в годы Великой Отечественной войны героизме и мужестве жителей Приморья и Владивостока, удостоенного почетного звания «Город воинской славы».

Пусть подвиг ветеранов Великой Отечественной войны навсегда останется примером беззаветного служения Родине и для бойцов Специальной военной операции, героически освобождающих мирное население Донбасса, Херсона и Запорожья от угроз повторения нацизма! Особую благодарность Дума города Владивостока выражает старшему поколению за активную гражданскую позицию, содействие в проведении гуманитарных акций в поддержку наших земляков, участников СВО и их семей.

Низкий поклон ветеранам за Великую Победу, чувство гордости за которую передается из уст в уста, от деда к правнуку, живя в каждом последующем поколении!

От души желаю всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия на долгие годы, добра и мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Великой Победы!

Председатель Думы города Владивостока А. П. Брик

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Праздник#Ветераны#9 мая#Дума#Воинская слава#Мужество
Подпишитесь
Артём укроет ковёр из тюльпанов
4 апреля, 08:13
Проект «Шахматы в искусстве» 12+ стартует 21 апреля во Владивостоке
3 апреля, 01:16
Алена Ироденко: жду юношеского максимализма!
2 апреля, 06:59
«Эпичная пробка»: что остановило движение по важному мосту во Владивостоке?
2 апреля, 02:25
ТОП-10 известных фильмов, которые снимали во Владивостоке
1 апреля, 02:03
«Москвич» заверил об отсутствии угрозы банкротства
2 мая, 07:45
"