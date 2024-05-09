Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравил жителей Владивостока с 9 мая

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Уважаемые жители и гости города Владивостока!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с 79-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны!
Наполняя сердца гордостью за поколение победителей, этот священный день является одним из основополагающих символов государственной мощи и патриотизма. В День Победы в каждой семье отдают дань глубокого уважения ветеранам, труженикам тыла ― всем, кто своей воинской и трудовой доблестью отстояли право россиян на мирную жизнь.
Искренняя признательность ветеранам за бесценный вклад в сохранение памяти о проявленных в годы Великой Отечественной войны героизме и мужестве жителей Приморья и Владивостока, удостоенного почетного звания «Город воинской славы».
Пусть подвиг ветеранов Великой Отечественной войны навсегда останется примером беззаветного служения Родине и для бойцов Специальной военной операции, героически освобождающих мирное население Донбасса, Херсона и Запорожья от угроз повторения нацизма! Особую благодарность Дума города Владивостока выражает старшему поколению за активную гражданскую позицию, содействие в проведении гуманитарных акций в поддержку наших земляков, участников СВО и их семей.
Низкий поклон ветеранам за Великую Победу, чувство гордости за которую передается из уст в уста, от деда к правнуку, живя в каждом последующем поколении!
От души желаю всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия на долгие годы, добра и мирного неба над головой!
С праздником! С Днем Великой Победы!
Председатель Думы города Владивостока А. П. Брик