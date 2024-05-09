Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравил жителей Владивостока с 9 мая

Наполняя сердца гордостью за поколение победителей, этот священный день является одним из основополагающих символов государственной мощи и патриотизма. В День Победы в каждой семье отдают дань глубокого уважения ветеранам, труженикам тыла ― всем, кто своей воинской и трудовой доблестью отстояли право россиян на мирную жизнь.