Экстренная госпитализация: 4-летнего малыша отправили на вертолёте во Владивосток

Posted 10 мая, 07:25
Published 10 мая, 07:25
Modified Вчера, 01:57
Updated Вчера, 01:57
Жительница Пластуна заметила, что её ребёнок стал чрезмерно спокойным, даже вялым. Кроме того, 4-летний малыш много пил и мочился, а кожа стала сухой.
Врачи местной больницы обнаружили, что у пациента уровень сахара в крови составлял 48 ммоль/л. В моче специалисты зафиксировали кетоновые тела!
Медики оперативно связались с коллегами из краевого реанимационного центра и передали информацию в территориальный центр медицины катастроф.
Затем сотрудники медучреждения стабилизировали состояние малыша и снизили уровень сахара в его крови. После чего юного пациента госпитализировали в детскую клиническую больницу во Владивосток на вертолёте.
Переживающие приморцы пожелали здоровья маленькому земляку.