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Posted 10 мая, 07:25

Published 10 мая, 07:25

Modified Вчера, 01:57

Updated Вчера, 01:57

Ребёнка в тяжёлом состоянии госпитализировали на вертолёте в Приморском крае

Экстренная госпитализация: 4-летнего малыша отправили на вертолёте во Владивосток

10 мая 2024, 07:25

Ребёнка в тяжёлом состоянии госпитализировали на вертолёте в Приморском крае

Мама забила тревогу, когда заметила, что мальчику стало плохо. Оказалось, юный приморец страдал от хронического заболевания.
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Врачи

Жительница Пластуна заметила, что её ребёнок стал чрезмерно спокойным, даже вялым. Кроме того, 4-летний малыш много пил и мочился, а кожа стала сухой.

Врачи местной больницы обнаружили, что у пациента уровень сахара в крови составлял 48 ммоль/л. В моче специалисты зафиксировали кетоновые тела!

Медики оперативно связались с коллегами из краевого реанимационного центра и передали информацию в территориальный центр медицины катастроф.

Затем сотрудники медучреждения стабилизировали состояние малыша и снизили уровень сахара в его крови. После чего юного пациента госпитализировали в детскую клиническую больницу во Владивосток на вертолёте.

Переживающие приморцы пожелали здоровья маленькому земляку.

  • «Такое происходит при сахарном диабете 1 типа. У моей сестрёнки такое же было», — с грустью вспомнила девушка;
  • «Страшное чувство, когда ты не можешь помочь собственному ребёнку. Здоровья мальчишке», — пожелала жительница региона;
  • «Хорошо, что всё обошлось! Спасибо врачам и пусть малыш крепенький растёт», — написала женщина.
#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Здоровье#Врачи#Больница#Спасение#Госпитализация#Вертолёт
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