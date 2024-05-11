Так облачность, дождь или снег? Какой будет погода в Приморском крае в ближайшие дни?

Posted 11 мая, 07:37
Published 11 мая, 07:37
Modified Вчера, 01:58
Updated Вчера, 01:58
В воскресенье, 12 мая, ночью на востоке края будет дождь. Он будет сильным в некоторых местах и слабым на остальной территории. В некоторых северных районах из-за похолодания дождь может перейти в снег.
Днем в Приморье ожидается переменная облачность, в некоторых северных районах небольшой дождь. Есть вероятность грозы.
Температура будет колебаться от 5 до 10 градусов Цельсия ночью и от 8 до 20 градусов днем, ветер умеренный, 6-10 м/с, местами до сильного — до 20 м/с.
Понедельник порадует погодой юг края — ожидается переменная облачность, температура днём поднимется до +20°С. На севере могут продолжиться небольшие дожди, температура +8… +10°С.