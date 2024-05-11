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Posted 11 мая, 07:37

Published 11 мая, 07:37

Modified Вчера, 01:58

Updated Вчера, 01:58

Прогноз погоды на воскресенье и понедельник 12 и 13 мая в Приморье

Так облачность, дождь или снег? Какой будет погода в Приморском крае в ближайшие дни?

11 мая 2024, 07:37

Прогноз погоды на воскресенье и понедельник 12 и 13 мая в Приморье

На востоке края пройдёт дождь, местами сильный, на остальной территории небольшой. В некоторых северных районах из-за похолодания он превратится в снег. Как готовиться к такой весне?
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Погода

В воскресенье, 12 мая, ночью на востоке края будет дождь. Он будет сильным в некоторых местах и слабым на остальной территории. В некоторых северных районах из-за похолодания дождь может перейти в снег.

Днем в Приморье ожидается переменная облачность, в некоторых северных районах небольшой дождь. Есть вероятность грозы.

Температура будет колебаться от 5 до 10 градусов Цельсия ночью и от 8 до 20 градусов днем, ветер умеренный, 6-10 м/с, местами до сильного — до 20 м/с.

Понедельник порадует погодой юг края — ожидается переменная облачность, температура днём поднимется до +20°С. На севере могут продолжиться небольшие дожди, температура +8… +10°С.

#Общество#Приморский край#Новости#Погода#Осадки#Температура
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