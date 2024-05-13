Во Владивостоке стартовал Ежегодный юношеский теннисный турнир «Кубок Славда»

Posted 13 мая, 14:28
Published 13 мая, 14:28
Modified 5 ноября, 06:33
Updated 5 ноября, 06:33
В числе сотни участников в возрасте от 9 до 17 лет кроме дальневосточных теннисистов — юные спортсмены из Рязани, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и других городов.
На торжественной церемонии открытия турнира его участников приветствовали министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, председатель думы Владивостока Андрей Брик, президент Владивостокской федерации тенниса Николай Астафьев.
Открыл соревнования председатель оргкомитета турнира, председатель совета директоров группы компаний «Славда» Павел Серебряков.
«Сегодня для меня во всех отношениях очень приятное событие. Во-первых, потому, что именно наш молодежный турнир открывает в этом году Дни тенниса на Тихом океане! Во-вторых, потому, что третий год теннисный турнир „Кубок Славда“ посвящен памяти моего отца Юрия Михайловича Серебрякова, который в далеком 97-м году не только выступил идейным вдохновителем этих соревнований, но и на протяжении многих лет развивал этот вид спорта в регионе. В-третьих, чем больше таких соревнований будет проводиться в регионе, тем больше шансов у наших юных спортсменов повысить свое мастерство и выйти на новый уровень. И пусть их пример станет по-настоящему заразительным, чтобы другие ребята получили стимул начать регулярно заниматься спортом», — подчеркнул он.
Напомним, ежегодный краевой теннисный турнир «Кубок Славда» памяти Юрия Михайловича Серебрякова проводится в Приморье 28-й раз.
Юношеские соревнования — Первенство Приморского края по теннису «Кубок Славда» — проходят в рамках турнира четвертый год и третий раз за историю проведения они включены в календарь соревнований Российского теннисного тура. В мае на кортах Владивостока свое мастерство покажут участники в возрасте 9-17 лет в одиночных и смешанных разрядах. По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, кубками, дипломами, а также вручат всем участникам памятные призы с символикой турнира.
Рефери Первенства Приморского края по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» — Вадим Дедков, судья 1-й категории.
Для справки: Турнир «Кубок Славда» проводится с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках более сотни спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти основателя соревнований, почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося популяризацией этого вида спорта. В этом году встречи среди взрослых спортсменов пройдут с 31 мая по 2 июня во Владивостоке. За переходящий «Кубок Славда» поборются теннисисты-любители в мужском и смешанном парном разрядах со всего Дальнего Востока