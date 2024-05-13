Во Владивостоке стартовал Ежегодный юношеский теннисный турнир «Кубок Славда»

«Сегодня для меня во всех отношениях очень приятное событие. Во-первых, потому, что именно наш молодежный​ турнир открывает в этом году Дни тенниса на Тихом океане! Во-вторых, потому, что третий год теннисный турнир „Кубок Славда“ посвящен памяти моего отца Юрия Михайловича Серебрякова, который в далеком 97-м году не только выступил идейным вдохновителем этих соревнований, но и на протяжении многих лет развивал этот вид спорта в регионе. В-третьих, чем больше таких соревнований будет проводиться в регионе, тем больше шансов у наших юных спортсменов повысить свое мастерство и выйти на новый уровень. И пусть их пример станет по-настоящему заразительным, чтобы другие ребята получили стимул начать регулярно заниматься спортом», — подчеркнул он.