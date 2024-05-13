Земляки успокоят выпускников Артёма перед сдачей ЕГЭ

Posted 13 мая, 10:11
Published 13 мая, 10:11
Modified 14 мая, 08:16
Updated 14 мая, 08:16
В пресс-службе Артёмовского городского округа отметили: до начала первых экзаменов осталось 10 дней. Выпускники Артёма — и это нормально — нервничают, волнуются.
— Ребят надо поддержать, помочь им настроиться на правильный лад, — рассказали в пресс-службе. — Именно для этого и была задумана и запущена акция «Расскажу о ЕГЭ».
В рамках акции каждый житель Артёма может записать видеообращение к выпускникам-2024 — с советами и добрыми пожеланиями.
— Поделитесь своим опытом, как успешно сдать Единый государственный экзамен и справиться с волнением, — сказали в пресс-службе, — опубликуйте обращение в социальных сетях с хэштегом #РасскажуоЕГЭ, тогда ваши советы и пожелания прочитает множество 11-классников нашего города.
Также видео можно отправить на электронный адрес: [email protected], оно будет опубликовано в telegram-канале администрации Артёмовского городского округа.
Всего сдавать экзамены в Артеме будут более 600 11-классников.