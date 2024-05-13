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Posted 13 мая, 10:11

Published 13 мая, 10:11

Modified 14 мая, 08:16

Updated 14 мая, 08:16

Оказать психологическую поддержку выпускникам перед ЕГЭ смогут жители Артёма

Земляки успокоят выпускников Артёма перед сдачей ЕГЭ

13 мая 2024, 10:11

Оказать психологическую поддержку выпускникам перед ЕГЭ смогут жители Артёма

Выпускники школ Артёмовского городского округа — как и 11-классники всей страны — готовятся к страдной поре, вот-вот, уже не за горами государственная итоговая аттестация. ЕГЭ, проще говоря.

В пресс-службе Артёмовского городского округа отметили: до начала первых экзаменов осталось 10 дней. Выпускники Артёма — и это нормально — нервничают, волнуются.

— Ребят надо поддержать, помочь им настроиться на правильный лад, — рассказали в пресс-службе. — Именно для этого и была задумана и запущена акция «Расскажу о ЕГЭ».

В рамках акции каждый житель Артёма может записать видеообращение к выпускникам-2024 — с советами и добрыми пожеланиями.

— Поделитесь своим опытом, как успешно сдать Единый государственный экзамен и справиться с волнением, — сказали в пресс-службе, — опубликуйте обращение в социальных сетях с хэштегом #РасскажуоЕГЭ, тогда ваши советы и пожелания прочитает множество 11-классников нашего города.

Также видео можно отправить на электронный адрес: [email protected], оно будет опубликовано в telegram-канале администрации Артёмовского городского округа.

Всего сдавать экзамены в Артеме будут более 600 11-классников.

#Приморский край#Новости#ЕГЭ#Школьники#Артём#Школа
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