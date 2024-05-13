Земляки успокоят выпускников Артёма перед сдачей ЕГЭ

Оказать психологическую поддержку выпускникам перед ЕГЭ смогут жители Артёма

Выпускники школ Артёмовского городского округа — как и 11-классники всей страны — готовятся к страдной поре, вот-вот, уже не за горами государственная итоговая аттестация. ЕГЭ, проще говоря.

Сюжет Школьники