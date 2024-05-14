«Настоящий праздник спорта!»: губернатор Приморья поздравил «Динамо» с победой

Posted 14 мая, 06:19
Published 14 мая, 06:19
Modified 14 мая, 08:13
Updated 14 мая, 08:13
Четвёртый матч финальной серии Суперлиги — чемпионата России по баскетболу среди мужских команд был весьма важен, ведь наше приморское «Динамо» отлично показало себя в предыдущих играх и значится в лидерах турнира.
Победив со счётом 84:79 в матче с «Химками», приморские спортсмены вполне серьёзно дали понять: они намерены стать чемпионами в своей группе, и намерение это более чем серьёзное.
— Это был фантастический матч, трибуны поддерживали ребят, как тигры! — отмечали болельщики в новых медиа, подчёркивая, что игра была честной, а борьба — упорной.
Среди болельщиков на матче присутствовал и губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой. По окончании состязания он поздравил спортсменов с ярчайшей и важной победой, подчеркнув, насколько она значима для приморского спорта.
Напомним, баскетбольный клуб «Динамо» создан во Владивостоке в 2021 году. По итогам сезона 2022/2023 коллектив завоевал пятое место во втором по значимости чемпионате России — Суперлиге, получив шанс бороться за самые высокие места в плей-офф.
В финал Суперлиги приморцы вышли впервые — и по праву могут гордиться проведенными играми.