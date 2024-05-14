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Posted 14 мая, 07:56

Published 14 мая, 07:56

Modified 14 мая, 08:14

Updated 14 мая, 08:14

Болельщики в восторге от победы баскетболистов «Динамо» из Приморского края

«За команду! За тренера!» — болельщики поздравляют приморское «Динамо» с победой

14 мая 2024, 07:56

Болельщики в восторге от победы баскетболистов «Динамо» из Приморского края

Убедительная победа приморских баскетболистов над подмосковными «Химками» вызвала в душах болельщиков (и не только из нашего края) бурю самых ярких и радостных эмоций. И они не стесняются их высказывать!

После матча — с той минуты, когда на табло замерла цифра «84:79» — болельщики чувств не скрывали. Искренне, от всего сердца восторгался игрой и победой «Динамо» и губернатор Приморья Олег Кожемяко, который, разумеется, не мог пропустить такой матч, такое событие!

Ах, какая красивая, какая яркая, яростная, упоительно победная, полная страстей и настоящего спортивного азарта это была игра!

— Это потрясающе, это фантастическая и такая долгожданная победа! — сияла улыбкой Мария Зуева из Владивостока.

— Мои друзья на Сахалине смотрели трансляцию, болели, передают поздравления всей команде, всем Приморью, — сказал Юрий Реутов. — А я просто счастлив!

— Горжусь! За Владивосток! За команду! За тренера! — улыбался Михаил Иванов.

Это был поистине матч века! Трибуны ревели, поддерживая родную команду в родных же приморских стенах! Приморские баскетболисты знали: здесь за них — все и вся! Без сомнений!

— Достойный сезон у «Динамо» и победа заслуженная, — уверен Евгений.

— Теперь нужно в следующем сезоне ещё раз взять, так сказать, повторение — мать учения, — считает Николай.

— Команду с победой! Отличный вчера выдался матч. Вся команда — просто молодцы! Это заслуженная победа! Спасибо за отличный сезон! — высказал своё мнение Максим Говоров.

— И главное — никаких взяток судьям, приморские выигрывают честно! — ликовал Андрей Голубов.

— До слёз, до полного восторга! — кричал Саша Дедовский, не стесняясь своих эмоций. — Как же здорово, что в Приморье есть такая команда, команда чемпионов!

#Общество#Спорт#Приморский край#Владивосток#Новости#Соревнования
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