«За команду! За тренера!» — болельщики поздравляют приморское «Динамо» с победой

После матча — с той минуты, когда на табло замерла цифра «84:79» — болельщики чувств не скрывали. Искренне, от всего сердца восторгался игрой и победой «Динамо» и губернатор Приморья Олег Кожемяко, который, разумеется, не мог пропустить такой матч, такое событие!