«За команду! За тренера!» — болельщики поздравляют приморское «Динамо» с победой

Posted 14 мая, 07:56
Published 14 мая, 07:56
Modified 14 мая, 08:14
Updated 14 мая, 08:14
После матча — с той минуты, когда на табло замерла цифра «84:79» — болельщики чувств не скрывали. Искренне, от всего сердца восторгался игрой и победой «Динамо» и губернатор Приморья Олег Кожемяко, который, разумеется, не мог пропустить такой матч, такое событие!
Ах, какая красивая, какая яркая, яростная, упоительно победная, полная страстей и настоящего спортивного азарта это была игра!
— Это потрясающе, это фантастическая и такая долгожданная победа! — сияла улыбкой Мария Зуева из Владивостока.
— Мои друзья на Сахалине смотрели трансляцию, болели, передают поздравления всей команде, всем Приморью, — сказал Юрий Реутов. — А я просто счастлив!
— Горжусь! За Владивосток! За команду! За тренера! — улыбался Михаил Иванов.
Это был поистине матч века! Трибуны ревели, поддерживая родную команду в родных же приморских стенах! Приморские баскетболисты знали: здесь за них — все и вся! Без сомнений!
— Достойный сезон у «Динамо» и победа заслуженная, — уверен Евгений.
— Теперь нужно в следующем сезоне ещё раз взять, так сказать, повторение — мать учения, — считает Николай.
— Команду с победой! Отличный вчера выдался матч. Вся команда — просто молодцы! Это заслуженная победа! Спасибо за отличный сезон! — высказал своё мнение Максим Говоров.
— И главное — никаких взяток судьям, приморские выигрывают честно! — ликовал Андрей Голубов.
— До слёз, до полного восторга! — кричал Саша Дедовский, не стесняясь своих эмоций. — Как же здорово, что в Приморье есть такая команда, команда чемпионов!