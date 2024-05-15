Эксперты: стратегия Олега Кожемяко в области спорта показала отличный результат

Posted Вчера, 02:41
Published Вчера, 02:41
Modified Вчера, 02:43
Updated Вчера, 02:43
Экспертное мнение, в том числе озвученное в новых медиа, например, в telegram-канале «Эксперты Приморья», однозначно: победа «Динамо» в Суперлиге — результат реформ, которые провёл губернатор Приморского края Олег Кожемяко в системе поддержки профессионального спорта в крае и развитии спорта массового.
Напомним, во время пандемии, когда приходилось принимать сложные и не всегда популярные решения, глава Приморья отказался от системы, при которой фактически содержание профессиональных спортивных клубов в крае осуществлялось за счёт бюджета региона.
— 800 миллионов тратить на содержание 150 человек, которые даже не жители Приморья? Зачем? — сказал Олег Кожемяко во время «прямой линии» с жителями края, имея в виду тот факт, что тогда в профессиональных спортклубах края играли фактически одни легионеры. Освободившиеся средства были направлены на борьбу с ковидом, а в спортивной стратегии Приморья сместились акценты — упор был сделан на развитие массового спорта и физической культуры, на воспитание собственных кадров для спортивных клубов. Кстати, об этом же говорил Олег Кожемяко в 2020 году на заседании Совета по физкультуре и спорту при президенте РФ.
С тех пор прошло три года.
— Руководство Приморья все это время выдерживало баланс между развитием профессиональных спортивных клубов и массового спорта, прилагая усилия для популяризации здорового образа жизни, — отмечают авторы канала «Эксперты Приморья».
И вот появились первые — и какие весомые! — результаты реформы, проведенной губернатором Приморья в области спорта. «Динамо» победило, став чемпионом Суперлиги. Также клуб вошел в 16 лучших команд в Кубке России по баскетболу.
Напомним, что Олег Кожемяко является председателем попечительского совета регионального общества «Динамо», а председателем приморской региональной общественно-государственной организации «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо» уже на протяжении нескольких лет является Денис Симонов.