Эксперты: стратегия Олега Кожемяко в области спорта показала отличный результат

— 800 миллионов тратить на содержание 150 человек, которые даже не жители Приморья? Зачем? — сказал Олег Кожемяко во время «прямой линии» с жителями края, имея в виду тот факт, что тогда в профессиональных спортклубах края играли фактически одни легионеры. Освободившиеся средства были направлены на борьбу с ковидом, а в спортивной стратегии Приморья сместились акценты — упор был сделан на развитие массового спорта и физической культуры, на воспитание собственных кадров для спортивных клубов. Кстати, об этом же говорил Олег Кожемяко в 2020 году на заседании Совета по физкультуре и спорту при президенте РФ.