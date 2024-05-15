zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 02:41

Published Вчера, 02:41

Modified Вчера, 02:43

Updated Вчера, 02:43

Эксперты Приморского края высоко оценили победу «Динамо»

Эксперты: стратегия Олега Кожемяко в области спорта показала отличный результат

15 мая 2024, 02:41

Эксперты Приморского края высоко оценили победу «Динамо»

Победа приморской баскетбольной команды «Динамо» в Суперлиге широко обсуждается в крае. Болельщики «сине-белых» откровенно ликуют, а эксперты отмечают, что такое весомое достижение наших спортсменов не с неба свалилось.

Экспертное мнение, в том числе озвученное в новых медиа, например, в telegram-канале «Эксперты Приморья», однозначно: победа «Динамо» в Суперлиге — результат реформ, которые провёл губернатор Приморского края Олег Кожемяко в системе поддержки профессионального спорта в крае и развитии спорта массового.

Напомним, во время пандемии, когда приходилось принимать сложные и не всегда популярные решения, глава Приморья отказался от системы, при которой фактически содержание профессиональных спортивных клубов в крае осуществлялось за счёт бюджета региона.

— 800 миллионов тратить на содержание 150 человек, которые даже не жители Приморья? Зачем? — сказал Олег Кожемяко во время «прямой линии» с жителями края, имея в виду тот факт, что тогда в профессиональных спортклубах края играли фактически одни легионеры. Освободившиеся средства были направлены на борьбу с ковидом, а в спортивной стратегии Приморья сместились акценты — упор был сделан на развитие массового спорта и физической культуры, на воспитание собственных кадров для спортивных клубов. Кстати, об этом же говорил Олег Кожемяко в 2020 году на заседании Совета по физкультуре и спорту при президенте РФ.

С тех пор прошло три года.

— Руководство Приморья все это время выдерживало баланс между развитием профессиональных спортивных клубов и массового спорта, прилагая усилия для популяризации здорового образа жизни, — отмечают авторы канала «Эксперты Приморья».

И вот появились первые — и какие весомые! — результаты реформы, проведенной губернатором Приморья в области спорта. «Динамо» победило, став чемпионом Суперлиги. Также клуб вошел в 16 лучших команд в Кубке России по баскетболу.

Напомним, что Олег Кожемяко является председателем попечительского совета регионального общества «Динамо», а  председателем приморской региональной общественно-государственной организации «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо» уже на протяжении нескольких лет является Денис Симонов. 

#Спорт#Приморский край#Владивосток#Новости#Соревнования
Подпишитесь
Поздравление Губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днем Победы
8 мая, 22:00
Поздравление главы администрации Владивостока Константина Шестакова с Днём Победы
8 мая, 23:00
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравил жителей Владивостока с 9 мая
9 мая, 00:00
Сияет ночью орден Победы: знаковый символ привели в порядок во Владивостоке
5 мая, 06:22
Два спортсмена из Приморья смогут догрести до Олимпиады в Париже?
2 мая, 09:21
«Слово пацана. Кит на мысе Брюса»: звезда сериала снимется в кино в Приморье — видео
26 апреля, 05:11
"