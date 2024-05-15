Выйти с ножом против погон: сколько получил кудоист, пырнувший гаишника в Приморье?

Несколько хаотичных взмахов колюще-режущим предметом привели к тому, что ДПС-ник получил ранения рук и сухожилий, а также «перо» в ногу. У пострадавшего была значительная кровопотеря и потеря сознания, так как оппонент задел артерию. Если бы не вовремя подоспевшие друзья гаишника, которые помогли перетянуть рану, он мог умереть. Благодаря им и профессиональным действиям медиков ситуация не переросла в трагедию, повлекшую смерть.