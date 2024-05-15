Выйти с ножом против погон: сколько получил кудоист, пырнувший гаишника в Приморье?

Posted Вчера, 05:27
Published Вчера, 05:27
Modified Сегодня, 02:16
Updated Сегодня, 02:16
Скандальный инцидент с участием тренера по кудо, ударившего ножом сотрудника Госавтоинспекции во Владивостоке, вновь прогремел в Приморье спустя почти 4 года. Первореченский районный суд вынес приговор в отношении обвиняемого. Насколько вердикт судьи оказался справедливым и по отношению к кому — читайте в материале «Восток-Медиа».
Напомним, эта история буквально взорвала приморскую общественность в августе 2020 года. На протяжении всех этих лет различные региональные СМИ массово писали о том, что известный спортсмен устроил поножовщину в автомобильной пробке.
Конфликт произошел прямо на проезжей части возле кинотеатра «Иллюзион», на глазах у множества очевидцев. Причиной ссоры стала перепалка на проезжей части, которая стремительно переросла в драку, в следствие чего спортсмен Александр Сарнавский пустил в ход нож.
Несколько хаотичных взмахов колюще-режущим предметом привели к тому, что ДПС-ник получил ранения рук и сухожилий, а также «перо» в ногу. У пострадавшего была значительная кровопотеря и потеря сознания, так как оппонент задел артерию. Если бы не вовремя подоспевшие друзья гаишника, которые помогли перетянуть рану, он мог умереть. Благодаря им и профессиональным действиям медиков ситуация не переросла в трагедию, повлекшую смерть.
Мужчину доставили в больницу, после чего он перенес операцию. Тем временем пырнувший его кудоист в суматохе исчез, но вскоре добровольно сдался полиции, после того, как по городу разлетелась ориентировка с его личными данными.
К этому моменту следком Приморья уже возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Защита Сарнавского настаивала на том, что это было превышение самообороны.
Видео происшествия сразу попало в социальные сети, где разгорелась горячая полемика. Приморье разделилось на два лагеря, один из которых поддержал спортсмена и осудил действия полицейского, учитывая, что пострадавший участвовал в конфликте вместе с бывшим сослуживцем и друзьями.
Однако это не отменяет того, что в противостояние с безоружным инспектором ДПС вступил профессионал боевых единоборств, да еще и вооруженный ножом. И по сей день немало приморцев остаются уверенными — кудоист не просто превысил самооборону, а жестко преступил черту закона.
— Не было оснований хватать нож, тем более, если у тебя есть пояс по борьбе и куча медалей за поединки. Потолкались бы, побили бы друг друга немного — их бы и разняли. Спортсмен явно перегнул с самозащитой, — рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» неравнодушный житель Владивостока.
— Выйти с ножом против группы людей — это спровоцировать их выбивать у тебя оружие. Что полицейский и попытался тогда сделать. У него хватило духу даже в такой ситуации подумать, прежде всего, об окружающих. Даже ценой своего здоровья. А тренер повел себя противозаконно и непорядочно, — поделился своим мнением в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» другой сторонник пострадавшего мужчины.
Дело приморского спортсмена Александра Сарнавского, который ранил ножом полицейского, по-прежнему на слуху. На этот раз — потому что оно закрыто, притом не самым приятным образом для сотрудника ДПС, которому кудоист нанес тяжкий вред здоровью.
Заслушав показания обвиняемого, потерпевшего и 10 свидетелей, Первореченский суд определил судьбу Александра Сарнавского следующим образом:
При всем этом, согласно материалам судебного заседания, уголовную ответственность Александру Сарнавскому тоже отменили за истечением срока давности.
В качестве смягчающих обстоятельств суд взял во внимание противоправное поведение со стороны потерпевшего. Дополнительно в этот перечень добавилось и то, что Сарнавский перевел пострадавшему 100 тысяч рублей, как бы из побуждений возместить часть причиненного ущерба. На деле же обвиняемый только добавил проблем гаишнику — данный перевод без каких-либо объяснений поступил на карту должностному лицу, которое могут заподозрить во взяточничестве за подобные начисления.
Явка с повинной, по решению суда, в этот список не попала, так как в полицию Сарнавский прибыл, когда его уже искали, да и полностью свою вину он не признал.
В общей сложности получается, всего за 400 тысяч рублей и 20 отметок в журналах ФСИН Александр Сарнавский искупит свою вину перед законом. Не слишком ли мягкий приговор за поножовщину на проезжей части? И будет ли прокурор добиваться пересмотра дела?
Тем временем качество жизни раненного Сарнавским инспектора ГИБДД сильно изменилось, а его недуг, который появился в результате поножовщины, теперь неизлечим.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что еще в 2020 году суд Владивостока вынес неожиданное решение в отношении фигуранта этого уголовного дела.