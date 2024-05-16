«Динамо» — чемпион: как баскетбольная команда из Приморья шла к победе

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Updated Сегодня, 03:43
Громогласная победа владивостокского «Динамо» во втором по значимости баскетбольном турнире России стала одной из самых обсуждаемых новостей, и не только в крае — во всей стране. Обыграв подмосковные «Химки» со счетом 84:79, «бело-синие» заняли место чемпиона этого сезона под бурные овации.
Поддержка у команды была воистину ошеломляющая — вокруг баскетболистов сплотились не только фанаты, но и далекие в обычной жизни от спорта жители Приморья. Кроме того, в зале на финальном матче присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который лично болел за владивостокский клуб:
«Ура „Динамо“! Яркая и заслуженная победа наших баскетболистов. Настоящий праздник для болельщиков! Молодцы, ребята!», — прокомментировал глава региона победу приморских спортсменов.
Кроме того, губернатор председательствует в попечительском совете регионального общества «Динамо».
О том, насколько долгожданной и значимой для всего приморья была эта победа, можно судить и по радостным словам наставника команды — Эдуарда Сандлера:
«Впервые владивостокская баскетбольная команда добилась победы в решающем матче на своем паркете. Я люблю своих ребят, я счастлив, Владивосток — номер один! Мы — чемпионы! Благодарю всех, кто за нас болел, кто нас поддерживает. Мы сделали это! Мы крутые!», — поделился своими впечатлениями от игры тренер БК «Динамо».
Шутя, Сандлер также отметил, что звание чемпионов динамовцы получили упорным трудом, а не взятками. И, действительно, за громким первенством приморских спортсменов стоит упорная работа — во всех аспектах.
Саму возможность сразиться за места в плей-офф «Динамо» получили благодаря высоким результатам в регулярном чемпионате. Заняв в нем третье место, они, к слову, голов забили больше, чем «Химки», с которыми, как окажется позже, им придется бороться за место победителя.
Тут стоит отметить, что в Суперлиге «бело-синие» уже сталкивались с «Химками» — в прошлом году владивостокская команда играла с ними в плей-офф в четверть-финале. При этом рост «Динамо» виден наглядно: за три года своей истории (клуб создан в 2021 году) команда поднималась в «сетке» чемпионата все выше и выше, с 12-го места до громогласного первого.
Резкий скачок команды с «дюжинного» места в плей-офф на втором году существования баскетбольного клуба, кстати, пришелся на нового председателя спортобщества «Динамо» Дениса Симонова. Его, будучи в звании генерал-лейтенанта и начальника Управления ФСБ России по Приморскому краю назначили на эту должность в октябре 2022 года. В купе с «перезагрузкой» системы профессиональных спортивных клубов Приморья, которую объявил глава региона после «трудных коронавирусных времен», это, как можно проследить, дало «бело-синим» хороший толчок завоеванию долгожданной победы.
Громкую победу и стабильное улучшение качества игры участников «Динамо» объяснить также и возвращением в приморский спорт повышенного внимания со стороны инвесторов, в том числе и власти. Так, В прошлом году на развитие баскетбола Центру профессиональной подготовки спортивного резерва клуба «Динамо-Владивосток» было выделено 125 млн рублей из краевого бюджета более, а за первое полугодие 2024-го — 70 млн.
При этом финансирование спортивных клубов и развитие общественного интереса к спорту находятся в прямой взаимозависимости: чем больше денежной поддержки, тем качественнее подготавливаются спортсмены, тем больше шанс на победу. Победа привлекает внимание общества, и, как следствие — увеличивается финансирование профессиональных команд и активнее развивается массовый спорт.
О том, что такие достижения, какое завоевали «Динамо», улучшают положение спорта в крае в целом, высказался председатель Законодательного Собрания Приморского Края Антон Волошко:
«Победы профессиональных команд позитивно влияют на развитие детского и массового спорта. Они стимулируют молодежь заниматься спортом, повышают интерес к определенным видам спорта, увеличивают уровень инвестиций в спортивные программы, создают позитивные образцы для подражания, а также способствуют укреплению спортивной культуры в обществе», — заявил спикер краевого парламента.
После громкой победы «Динамо» о приморском спорте — профессиональном и массовом — заговорили и местные телеграм-каналы:
«Руководство Приморья выдерживает баланс между развитием профессиональных спортивных клубов и массового спорта, прилагая усилия для популяризации здорового образа жизни», — отмечают авторы канала «Эксперты Приморья»
Радуется всё Приморье!
Радость победы динамовцев в чемпионате разделили многие приморские общественники, при чем, как и те, кто связан с краевым спортом напрямую, так и те, кто наблюдает за его развитием со стороны:
«Просто невероятная гордость за приморскую команду, которая показывает такие высокие результаты. Очень здорово, что у наших парней уже появилась привычка побеждать на самых больших и громких спортивных аренах, доказывать, что они лучшие. Думаю, что профессиональный спорт неразрывно связан с детско-юношеским и массовым спортом. Для детей победа „Динамо“ — большой пример. Губернатор Приморья Олег Кожемяко огромное внимание на сегодняшний день уделяет именно массовости, профессиональному спорту, проведению соревнований в нашем регионе. Люди, выходя на улицу и видя перед собой новую оборудованную спортивную площадку, задумываются о занятиях спортом и здоровым образом жизни. И это не может не радовать», — поделился своими впечатлениями Александр Захаров, депутат ЗСПК, профессиональный кикбоксер, активный участник проекта «Приморье за спорт».
«Наши спортсмены, в том числе и баскетболисты, если побеждают — это огромный успех, это пример для молодежи. Это — показатель результатов работы руководства края, спортивного клуба, оргкомитетов. Такие победы нужны Приморскому краю, ведь это — привлечение еще большего количества людей в массовый спорт», — заявил депутат Думы Владивостока и участник СВО Виктор Тарабарин.
Но, напомним, Суперлига — это второй по значимости баскетбольный чемпионат в России, а значит, «Динамо» еще есть куда расти. А с той бурной поддержкой, которую «бело-синим» оказывают приморцы на «родном паркете» в домашних матчах и в соцсетях на выездных играх — не составит никаких проблем.