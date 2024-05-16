«Динамо» — чемпион: как баскетбольная команда из Приморья шла к победе

Тут стоит отметить, что в Суперлиге «бело-синие» уже сталкивались с «Химками» — в прошлом году владивостокская команда играла с ними в плей-офф в четверть-финале. При этом рост «Динамо» виден наглядно: за три года своей истории (клуб создан в 2021 году) команда поднималась в «сетке» чемпионата все выше и выше, с 12-го места до громогласного первого.