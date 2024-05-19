Чудом вырвался из лап медведя: житель Приморья остался в живых после роковой встречи

Сцена с Ди Каприо и медведем в фильме «Выживший» повторилась в Приморье

Мужчина, пострадавший от встречи с диким зверем на севере Приморья, сам добрался до медиков с открытым переломом и рваными ранами. О том, что произошло в Тернейском округе, читайте в нашем материале.

Сюжет Лес