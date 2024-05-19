Чудом вырвался из лап медведя: житель Приморья остался в живых после роковой встречи

Posted 19 мая, 03:35
Published 19 мая, 03:35
Modified 19 мая, 11:19
Updated 19 мая, 11:19
В северной части Приморского края произошло страшное нападение медведя на 40-летнего мужчину, который собирал черемшу в лесном массиве. Невероятным образом пострадавший сумел спастись и самостоятельно добраться до ФАПа в селе Перетычиха Тернейского округа.
Всю ночь фельдшер оказывала медицинскую помощь пострадавшему, прилагая все усилия, чтобы спасти его жизнь. Утром мужчину эвакуировали с помощью санитарной авиации из отдаленного села в Кавалеровскую центральную районную больницу.
У мужчины диагностирован травматический шок первой степени, множественные рваные раны, ушибы лица, спины и рук, открытый перелом ноги, а также множественный перелом коленного сустава. Врачи продолжают бороться за его жизнь и проводят необходимые медицинские манипуляции.