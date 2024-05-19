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Posted 19 мая, 03:35

Published 19 мая, 03:35

Modified 19 мая, 11:19

Updated 19 мая, 11:19

Сцена с Ди Каприо и медведем в фильме «Выживший» повторилась в Приморье

Чудом вырвался из лап медведя: житель Приморья остался в живых после роковой встречи

19 мая 2024, 03:35
Фото: 1MI

Сцена с Ди Каприо и медведем в фильме «Выживший» повторилась в Приморье

Мужчина, пострадавший от встречи с диким зверем на севере Приморья, сам добрался до медиков с открытым переломом и рваными ранами. О том, что произошло в Тернейском округе, читайте в нашем материале.
Сюжет
Лес

В северной части Приморского края произошло страшное нападение медведя на 40-летнего мужчину, который собирал черемшу в лесном массиве. Невероятным образом пострадавший сумел спастись и самостоятельно добраться до ФАПа в селе Перетычиха Тернейского округа.

Всю ночь фельдшер оказывала медицинскую помощь пострадавшему, прилагая все усилия, чтобы спасти его жизнь. Утром мужчину эвакуировали с помощью санитарной авиации из отдаленного села в Кавалеровскую центральную районную больницу.

У мужчины диагностирован травматический шок первой степени, множественные рваные раны, ушибы лица, спины и рук, открытый перелом ноги, а также множественный перелом коленного сустава. Врачи продолжают бороться за его жизнь и проводят необходимые медицинские манипуляции.

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Новости#Лес#Пострадавший#Нападение#Медведь#Черемша#ФАП
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