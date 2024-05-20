Эксперты о приговоре Чихунову: «Государство правильно реагирует на провокации»

Комментируя данную ситуацию, эксперты сходятся во мнении, что в итоге приговор суда оказался справедливым и соразмерным, и должен явно показать другим желающим «пошутить», что правоохранительные органы держат руку на пульсе, да и в сегодняшней ситуации, когда наша страна борется с поднявшим на Украине голову нацизмом, подобного рода «шутки» преступны и попросту неуместны. Такие несистемные личности никогда не будут поддержаны ни на каком уровне власти, тем более, когда жители и власти Приморье так активно сплотились, помогая ковать победу на передовой.