Эксперты о приговоре Чихунову: «Государство правильно реагирует на провокации»

Posted Вчера, 05:34
Published Вчера, 05:34
Modified Вчера, 06:02
Updated Вчера, 06:02
Развязки по делу скандально известного приморского юриста Максима Чихунова ждали все — его выходка с гранатомётом, когда он, имитируя выстрел, целился в мемориальную табличку в центре Владивостока, возмутила общественность. Сначала суд первой инстанции, признав его виновным, назначил условный срок, а потом прокуратура региона обжаловала данный приговор, ужесточив его.
Комментируя данную ситуацию, эксперты сходятся во мнении, что в итоге приговор суда оказался справедливым и соразмерным, и должен явно показать другим желающим «пошутить», что правоохранительные органы держат руку на пульсе, да и в сегодняшней ситуации, когда наша страна борется с поднявшим на Украине голову нацизмом, подобного рода «шутки» преступны и попросту неуместны. Такие несистемные личности никогда не будут поддержаны ни на каком уровне власти, тем более, когда жители и власти Приморье так активно сплотились, помогая ковать победу на передовой.
«Государство достаточно правильно реагирует на провокации, которые совсем не уместны в период специальной военной операции. Такие провокации лишь играют на руку врагу, который видит, что в стране могут организовываться такие пранки, абсолютно не задумываясь о последствиях», — отмечают «Восток-Медиа» эксперты.
Отметим, что личность блогера, юриста-скандалиста, общественника Максима Чихунова довольно известна. То он в резкой форме критиковал местные власти, то баллотировался на выборах в краевой парламент, то к собственной жене применял физическое насилие, то «расстрелял» из гранатомета мемориальную доску во Владивостоке, то не мог определиться со своей позицией относительно СВО, то тут же «бежал» собирать гуманитарную помощь фронту, возможно, в надежде обелить свою репутацию после неудачной антипатриотической «шутки» с гранатомётом в самом центре дальневосточной столицы.
В общем, жители Приморья уже наслышаны о смутьяне, а некоторым он порядком поднадоел со своими выходками, поэтому приморцы с нетерпением ждали приговора суда по делу о хулиганском «расстреле» памятной таблички.
Напомним, в октябре 2022 года, показывая открытое неуважение к обществу, Чихунов изобразил стрельбу из пускового устройства гранатомета на мемориальной доске, установленной в честь 100-летия проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Константиновича Дитерихса на стене здания № 85 по улице Светланской во Владивостоке. Мужчина записал свой поступок на видео и опубликовал его в интернете, чем вызвал бурю негодования не только со стороны жителей региона, но и, что вполне ожидаемо, со стороны правоохранительных органов.
Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). О том, чем закончится следствие и судебное разбирательство, строились различные предположения. Сам же Чихунов сообщал, что в своей победе и оправдательном приговоре он не сомневается.
Однако суд посчитал иначе — смутьяна признали виновным, но назначили условное наказание в виде одного года. Такой приговор государственным обвинителям показался слишком мягким, поэтому прокуратура подала апелляционную жалобу. Правда, это не очень заботило самого осужденного — Чихунов демонстрировал, что он не боится правосудия.
«Думаю, что в силе оставят. Я скажу даже больше — приговор изменят в лучшую сторону. В плане выплаты, скинут 24 тысячи», — уверено высказал свои ожидания от грядущего судебного заседания Чихунов, даже не предполагая, что может отправиться в «места не столь отдаленные».
У гособвинителя же позиция изначально была намного жестче, и, идя на оспаривание приговора суда первой инстанции, прокурор, по всей видимости, не сомневался нисколько в том, что за данное деяние должно быть соразмерное и справедливое наказание.
«С учетом тяжести совершенного преступления, публичности, демонстративности и мотивов его совершения государственный обвинитель в прениях сторон ориентировал суд на необходимость квалификации действий фигуранта по ч. 2 ст. 213 УК РФ и назначения ему наказания в виде реального лишения свободы на 5 лет», — сообщали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В итоге — окончательно суд приговорил Чихунова к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда — в ближайшее время скандалисту-гранатомётчику еще предстоит осознать последствия, которые повлекли его «шуточки».
Не помогли скандальному блогеру и попытки обелить свою репутацию, собирая гуманитарную помощь для специальной военной операции. Совпадение ли, что после того, как Чихунов официально высказываясь, что не может определиться по поводу своей позиции относительно СВО на Украине, затем «расстрелял» мемориальную табличку, а когда оказался под угрозой тюремного заключения, резко «побежал» помогать фронту. Его читатели в телеграм-канале сделали предположение, что все это очередные показательные выступления скандалиста, который таким образом, как в прачечной, хочет почистить «карму».
Виктор Тарабарин, участник СВО и депутат Думы Владивостока осудил «расстрел» Чихуновым мемориала во Владивостоке.
«Может, он хороший парень, но своей шуткой глупой — а я надеюсь, что это была шутка, он, конечно, подорвал свою репутацию, фамилию немножко замарал. Конечно, надо отмываться, но тогда нужно собраться, как минимум, с „тиграми“ („Тигр“ — добровольческий отряд — Прим. ред), поехать туда, искупить свой поступок», — поделился своим мнением с корреспондентом издания Тарабарин, отметив при этом, что лично с Чихуновым не знаком, а во время той самой истории с гранатометом в центре Владивостока, сам он находился в зоне проведения СВО.