Юриста-хулигана из Приморья признали виновным в расстреле мемориала — видео

Житель города Артёма был признан виновным в том, что в октябре 2022 года, показывая открытое неуважение к обществу, изобразил стрельбу из пускового устройства гранатомета на мемориальной доске, установленной в честь 100-летия проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Константиновича Дитерихса, на стене здания № 85 по улице Светланской во Владивостоке.