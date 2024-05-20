Юриста-хулигана из Приморья признали виновным в расстреле мемориала — видео

Posted Вчера, 04:29
Published Вчера, 04:29
Modified Вчера, 04:31
Updated Вчера, 04:31
Одиозного юриста Максима Чихунова приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Утром 20 мая Приморский краевой суд рассмотрел апелляцию активиста-хулигана. По итогам заседания, скандально известный юрист Максим Чихунов отправился в колонию общего режима на три года и шесть месяцев.
По данным корреспондента «Восток-Медиа», находившегося в момент объявления приговора в зале суда, сейчас Чихунов задержан правоохранителями. В ближайшее время он должен отправиться за решётку.
Напомним, что Чихунов признан виновным по статье 213 УК РФ (хулиганство) за «расстрел» мемориальной доски в центре Владивостока из предмета, похожего на гранатомёт.
В феврале этого года Ленинский районный суд города также признал юриста-хулигана виновным, назначив ему год условно. Прокуратура посчитала такой приговор чрезмерно мягким и обжаловала решение.
В конечном итоге прокуратура добилась справедливого наказания. Приморский краевой суд отменил решение суда первой инстанции и вынес новое решение по уголовному делу о хулиганстве.
Житель города Артёма был признан виновным в том, что в октябре 2022 года, показывая открытое неуважение к обществу, изобразил стрельбу из пускового устройства гранатомета на мемориальной доске, установленной в честь 100-летия проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Константиновича Дитерихса, на стене здания № 85 по улице Светланской во Владивостоке.
Мужчина записал свой поступок на видео и опубликовал его в интернете.
С учетом позиции прокурора, апелляционный суд квалифицировал действия обвиняемого по статье 213 части 2 Уголовного кодекса РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Решение суда стало законным и окончательным. Осужденного взяли под арест в зале суда.