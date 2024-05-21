«Одноклассники выходили и плакали» — как приморским детям сдать экзамены без стресса?

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Какие ассоциации возникают у приморцев с наступлением весны?
Однако, не всё так радужно для молодого поколения. Школьники наслаждаются приходом весны, но приближение экзаменов нагоняет лёгкое волнение на юных жителей региона.
Старшеклассники, на протяжении долгого времени, готовятся к важным проверкам школьной программы — ОГЭ и ЕГЭ. Дети проходят несколько сложнейших испытаний, чтобы их допустили к основным экзаменам.
Девятиклассники должны сдать диагностические работы по русскому языку, математике и ещё по 2-м предметам на выбор. Потом подростки проходят устные собеседования по русскому языку. Завершающий этап — защита индивидуального проекта на согласованную тему. Например, Елизавета Палкина, ученица 9 «А» класса МБОУ СОШ №5 города Спасска-Дальнего, выбрала тему «Легко ли быть подростком».
Кроме того, Лиза поделилась с «Восток-Медиа», как проходит её особенно волнительная весна.
— Первые пробные экзамены — каково это?
— Многие одноклассники очень сильно переживали на проверочных работах. Те, кто волновались, набрали меньше баллов, чем на подготовительных занятиях. А результаты спокойных достаточно хорошие. На собеседовании по русскому языку были случаи, когда одноклассники выходили из аудитории и плакали. Перед пробными экзаменами нас осматривали с металлоискателями, затем проверяли паспорта. Потом провожали по классам и рассаживали по местам. Нам прочитали инструкцию и раздали задания. В конце мы просто времени мы сдали работы и вышли из аудитории.
— Волновалась ли ты во время экзамена? Что ты чувствовала после него?
— Сначала сильно переживала, но потом на душе стало спокойно. После устного задания по русскому я покинула аудиторию с улыбкой на лице, стараясь не переживать, ведь волнение может повлиять на результаты.
— Волнуешься ли ты перед ОГЭ?
— Сейчас волнения нет. Теперь для меня это обычная самостоятельная работа, только в немного другом формате.
— Волнуются ли твои одноклассники?
— В классе, в целом, настроение нормальное. Есть ребята, которые переживают. Есть и те, кто абсолютно спокоен.
Судя по ответам Лизы, пробные экзамены действительно помогают многим подросткам справиться с тревогой. Некоторые школьники, получив опыт в нелёгком деле, уяснили, что результаты зависят от знаний и самообладания. Главное — побороть волнение на душе.
Но что же делать юному беззащитному человечку с тревогой и мандражом по всему телу? Психолог Дарья Косьяненко рассказала, как «поймать дзен» приморским школьникам.
— Как ребенку справиться с психологическим давлением, которое наступает в период подготовки?
— В первую очередь, нельзя забывать о физическом состоянии. Активная подготовка к экзаменам выпадает на весну. После зимнего периода иммунитет человека снижен, необходимо восполнить все дефициты: йод, кальций, витамин Д, железо, магний. Также школьники часто «утопают» в учебниках по ночам, но не стоит пренебрегать здоровым сном. Занятия с репетиторами несомненно важны, но систематические прогулки на свежем воздухе тоже очень полезны для детей.
— Как ребенку справиться с волнением, которое окутывает непосредственно накануне и во время экзамена? Ведь от эмоционального состояния школьника напрямую зависит результат.
— Ни в коем случае не разрешайте ребёнку принимать седативные средства. Даже безобидная валерьянка может нанести вред молодому организму. Есть множество полезных методик для избавления от стресса. Например, дыхание по квадрату.
Нужно представить квадрат, затем дышать по такому принципу: вверх — вдох на 4 такта, вправо — задержка дыхания на 4 такта, вниз- выдох на 4 такта, и влево-задержка на 4 счета.
Есть ещё одно упражнение: дыхание по букве «Я». Делаем вдох, в голове прорисовывая букву «Я». Там, где хвостик делаем довдох. При движении вниз — длинный выдох.
Доказана временем и эффективность народных примет: положить 5-рублёвую монетку в обувь под пятку, не мыть голову перед экзаменом, кричать «халява, приди». Такие традиции помогут школьнику не мистическим образом, а на психологическом уровне. Человеку спокойнее оттого, что он верит в поддержку потусторонних сил.
— Как родителям приободрить ребенка в сложный период?
— Когда моя дочь была выпускницей 11-го класса, учителя убеждали нас, родителей, в том, что детям нужно твердить о важности успешной сдачи экзаменов. Мол, если провалишь их, то всю жизнь селёдкой на рынке будешь торговать. Однако, это в корне неправильная позиция.
Угнетать подростка с хрупкой душевной организацией — плохая затея. Мама и папа должны объяснить ребёнку, что экзамены — это лишь один из этапов жизненного пути. Конечно, если школьник наберёт большое количество баллов, то он поступит на бюджет и прекрасные студенческие годы будут ему обеспечены. Но, к сожалению, не всем так везёт. Несданные экзамены — это не конец света. Откровенно делитесь с детьми возможными вариантами развития событий.
Родителям стоит почаще проявлять заботу. Каждый из нас очень нуждается в подобных словах:
— Как родителям справиться с личными переживаниями?
— Для начала нужно разобраться в себе. Чтобы семья была готова к любым результатам, надо обдумать разные, даже самые грустные, версии дальнейших шагов: пересдача, колледж, платное обучение в университете. Также родителям необходимо создать комфортную и дружелюбную атмосферу дома. В кругу близких должно быть уютно всем.
— Что вы пожелаете нынешним выпускникам?
— Я желаю всем ребятам удачи, лёгких билетов, поступления в желаемые ВУЗы. Пусть у каждого выпускника всё получится!
Исходя из слов специалиста, подросток должен осознать важную мысль: экзамены — это всего лишь один из этапов жизненного пути. Главная задача родителей — донести до своего ребёнка, что у него есть будущее при любом раскладе. Также выпускникам нельзя забывать о физическом здоровье. Занятия с репетитором нужны, но без фанатизма. Подготовка к экзаменам в тандеме с прогулками на свежем воздухе — намного эффективнее и полезнее для юного приморца.
Но если школьник всё же плохо сдал экзамены, как поддержать расстроенного ребёнка? Об этом рассказала психолог Алина Яковенко.
«В этом вопросе две стороны: родители и ребёнок. Начнем с себя, дорогие родители. Мы не обладаем опытом сдачи нового современного экзамена ЕГЭ. Но имеем большую практику в других экзаменах и жизненных ситуациях, в которых должны быть опорой и поддержкой для своего ребёнка. Но как это сделать, если мы сами находимся в состоянии паники, тревоги, страха?
Для начала дайте себе время. Просто успокойтесь. Не обесценивайте случившиеся: „Ничего страшного не произошло“, „Я так и знал, что ты не сдашь“. Ребёнок слышит в этих словах: „Меня никто не понимает“. „Я никчёмный ребёнок“.
Найдите в себе силы поговорить с кем-то из близких, кто вас выслушает, а не осудит за плохое воспитание. После, когда вы успокоитесь, рассмотрите вместе на семейном совете, что можно сделать в данной ситуации, но не проводите чек-лист: „Почему ребёнок не сдал экзамен“. Это уже произошло. Работу над ошибками нужно сделать потом, когда все будут морально готовы. Сейчас самое главное показать ребёнку, что один не сданный экзамен может привести его жизнь на другой уровень и развернуть на 180 градусов по другой дороге, т. е. дайте понять ребёнку, что можно найти ещё варианты. Но, а если вы заметили, что ребёнок замкнулся, не ест, не спит, то пора обратиться к специалисту» — поделилась Алина Яковенко.
Родители не должны идти на поводу у своих эмоций. Не стоит винить ребёнка за проваленные экзамены. Наоборот, лучше утешьте и поддержите родного человека. Обсудите на семейном совете в тёплой обстановке дальнейшие планы. Подросток должен понять, что жизнь не кончается на плохих результатах ЕГЭ.