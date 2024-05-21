«Одноклассники выходили и плакали» — как приморским детям сдать экзамены без стресса?

— Многие одноклассники очень сильно переживали на проверочных работах. Те, кто волновались, набрали меньше баллов, чем на подготовительных занятиях. А результаты спокойных достаточно хорошие. На собеседовании по русскому языку были случаи, когда одноклассники выходили из аудитории и плакали. Перед пробными экзаменами нас осматривали с металлоискателями, затем проверяли паспорта. Потом провожали по классам и рассаживали по местам. Нам прочитали инструкцию и раздали задания. В конце мы просто времени мы сдали работы и вышли из аудитории.