«Тихий омут» Сарнавского: что скрывает кудоист, порезавший ножом ДПС-ника в Приморье?

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Кудоист из Владивостока Александр Сарнавский, перерезавший гаишнику артерию и получивший за это всего десять месяцев ограничения свободы, оказался весьма интересной личностью. Как выяснилось, в «тихом омуте» агрессивного спортсмена водятся, на наш взгляд, такие «черти», что беспокоиться надо не только за пострадавшего в поножовщине, но и за юных кудоистов, которых тренирует борец.
Помимо прочего спортсмен прежде уже имел две судимости и даже успел отбыть срок в колонии. Однако при этом Сарнавский продолжает работать в спортивном клубе единоборств и тренировать детей от 7 до 16 лет.
Дополняют общую картину две нехилые «уголовки» Александра Сарнавского за грабеж и разбой. Конечно, они остались в далеком прошлом спортсмена, и ныне считаются погашенными по истечению срока давности, но почему бы о них не вспомнить? Тем более, что недавно у владивостокского кудоиста состоялся очередной суд, но в этот раз уже за поножовщину.
Судебные постановления в отношении спортсмена свидетельствуют, что в марте 2005 года спортсмен, припугнув жителя Владивостока применением физической силы, отобрал у потерпевшего телефон.
В ходе расследования и процессуального заседания кудоист не признал, что угрожал парню, однако суд рассмотрел это как попытку ввести судью в заблуждение с целью смягчения уголовной ответственности за содеянное. Так как в то время Сарнавский был «первоход», ему присудили два года условно с испытательным сроком по факту грабежа с угрозой применения насилия.
Но уже в октябре 2007 года импульсивный борец сорвался, и притом «по тяжелому». Вместе с группой лиц спортсмен избил своего знакомого и отобрал у него сотовый телефон и золотое кольцо. Общий материальный ущерб тогда превысил 20 тысяч рублей. По информации свидетельских показаний, после того, как Сарнавский побил парня, он вернулся к машине, на которой приехал, положил за пазуху предмет, похожий на пистолет, затем подошел к своей жертве и сказал: «Сейчас я тебя пристрелю». Перепуганному горожанину ничего не оставалось делать, кроме как снять кольцо и передать вместе с телефоном своему обидчику.
В уверенности, что пострадавший побоится идти в полицию, Сарнавский продолжил наглеть и в дальнейшем стал требовать с парня деньги. Тогда-то «жадность фраера и сгубила» — Сарнавского и его друга задержали сотрудники правоохранительных органов во время переговоров с бабушкой потерпевшего по поводу выкупа за имущество.
Суд признал Александра Сарнавского виновным в разбое с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, который использовался в качестве оружия. Понимая, что за «группу» присудят больше, спортсмен самоотверженно взял все на себя. С учетом предыдущей «уголовки», суд назначил кудоисту наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет.
Как и в деле с поножовщиной, Сарнавский признал свою вину только частично, заявив, что умысла в нападении у него не было, а за пазухой он спрятал бутылку пенного. Вместе с тем государственный обвинитель просил отменить приговор, так как считал, что судом назначено слишком мягкое наказание. Но судебная система и тогда оказалась на стороне Сарнавского, оставив ему срок, близкий к минимальному по уголовной статье о разбое.
Исходя из того, что в период отбывания наказания кудоист подавал ходатайства в Хасанский районный суд, можно прийти к выводу, что сидел агрессивный спортсмен в исправительной колонии поселка Приморский — в данном (ныне) округе есть только одно учреждение подобного типа.
На сайте суда есть информация, что два ходатайства Сарнавского были так или иначе связаны с исполнением приговора, и, весьма вероятно, с сокращением срока наказания. И в обоих случаях судебная система шла удовлетворяла обращения кудоиста.
Это объясняет, почему спортсмен покинул стены исправительной колонии раньше положенного срока. Примерным образом можно посчитать, что конце сентября 2012 года кудоист покинул стены исправительной колонии и вернулся во Владивосток, но спустя восемь лет — снова стал фигурантом уголовного дела, но теперь уже с поножовщиной.
Напомним, Александр Сарнавский прославился на все Приморье тем, что ударил ножом в ногу сотрудника полиции, который пытался выбить оружие из рук неуравновешенного спортсмена. Согласно показаниям некоторых свидетелей этого уголовного дела, Сарнавский вступил в конфликт с одним из друзей гаишника посреди автомобильной пробки, а когда мужчина вышел из машины, чтобы поговорить — агрессивный спортсмен бросился на него первый. Также очевидцы сообщили суду, что после конфликта мужчины расселись по авто, однако перепалка в пробке продолжилась, но уже на словах — и Сарнавский их в это время не подбирал.
Второй акт конфликта произошел, когда мужчина, повздоривший с Сарнавским, снова вышел из машины, чтобы поставить точку в этих разборках. Исходя из его свидетельских показаний, уже стоя на проезжей части он увидел, как спортсмен достает нож и, понимая «методы» импульсивного кудоиста, пошел на опережение. Открыв дверь машины Сарнавского, мужчина ударил спортсмена первым. В этот момент к ним подбежал гаишник, который тогда находился не на службе, и стал выбивать нож из рук Сарнавского. Несколько хаотичных взмахов рукой — и вот уже эмоционально неустойчивый кудоист «намахал» себе на «уголовку».
Лезвие ножа вошло в правое бедро гаишника и попало в артерию. По воспоминаниям свидетелей, кровопотеря была достаточно большой. Вовремя подоспевшие друзья полицейского довели его до машины, где раненный мужчина потерял сознание. Товарищи перетянули ему ногу и вызвали скорую помощь, благодаря чему полицейский остался в живых.
Кто был прав в этом конфликте, а кто «лев» — главный вопрос, который поделил Приморье на два лагеря. Одна сторона утверждает, что друг гаишника первым «подрезал» борца, чем спровоцировал спортсмена на перепалку. Другая версия гласит, что это сам кудоист вел себя на дороге неадекватно. Вместе с тем сложно отрицать, что у Сарнавского нет проблем с поведением за рулем.
Спустя почти четыре года последствия этого происшествия продолжают влиять на здоровье гаишника. Качество жизни раненного Сарнавским инспектора ГИБДД сильно изменилось, а его недуг, который появился в результате поножовщины, теперь неизлечим.
Что до кудоиста — все это время он находился на свободе под подпиской о невыезде. В конце апреля суд вынес приговор по этому делу, назначив Сарнавскому ограничение свободы на десять месяцев и обязав его выплатить 300 тысяч рублей за причиненный моральный вред.
Плюс, ранее Сарнавский чуть не создал дополнительных проблем сотруднику Госавтоинспекции, без предупреждения перечислив ему 100 тысяч рублей, как бы из побуждений возместить часть причиненного ущерба. Получается, 400 тысяч рублей и десять месяцев не покидать Владивосток — вот такая цена за то, чтобы покалечить полицейского в Приморье. Справедливо? Не похоже.
— Я не понимаю, куда смотрит руководство спортивной организации? Человек уже несколько раз проходил через уголовную ответственность, агрессирует на других, с ножом кидается, а они ему детей доверяют. Это уже не «звоночки», а целый «набат»! — возмущается многодетная мать из Приморья.
— Что значит защищался? Он применил холодное оружие против безоружных. Тут явное превышение пределов самообороны. В камеру таких психованных, — говорят о Сарнавском жители Приморья в социальных сетях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о подробностях этого скандального дела и о том, как прошло решающее заседание суда в отношении Александра Сарнавского.