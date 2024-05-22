«Тихий омут» Сарнавского: что скрывает кудоист, порезавший ножом ДПС-ника в Приморье?

Но уже в октябре 2007 года импульсивный борец сорвался, и притом «по тяжелому». Вместе с группой лиц спортсмен избил своего знакомого и отобрал у него сотовый телефон и золотое кольцо. Общий материальный ущерб тогда превысил 20 тысяч рублей. По информации свидетельских показаний, после того, как Сарнавский побил парня, он вернулся к машине, на которой приехал, положил за пазуху предмет, похожий на пистолет, затем подошел к своей жертве и сказал: «Сейчас я тебя пристрелю». Перепуганному горожанину ничего не оставалось делать, кроме как снять кольцо и передать вместе с телефоном своему обидчику.