«Волга» копирует китайцев? Новые модели отечественных авто удивили россиян

Все три модели оснастят бензиновым двигателем мощностью 188 л. с. и 300 Нм в сочетании с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Другие технические характеристики пока не разглашаются. Официально также не уточнялось, какая компания стала технологическим партнером проекта, но предварительные данные auto.ru указывают на то, что новые модели «Волги» — это адаптированные версии моделей Changan: седан C40 — это Changan Raeton Plus, а кроссоверы K30 и К40 — Changan Auchan X5 Plus и Changan Uni-Z соответственно. Внешне они отличаются решетками радиатора с вертикальными ламелями, которые напоминают ГАЗ-21, и оригинальным логотипом.