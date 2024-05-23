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Posted Вчера, 08:33

Published Вчера, 08:33

Modified Вчера, 14:00

Updated Вчера, 14:00

Новые модели «Волги» представили на автовыставке

«Волга» копирует китайцев? Новые модели отечественных авто удивили россиян

23 мая 2024, 08:33

Новые модели «Волги» представили на автовыставке

На выставке «Цифровая индустрия промышленной России» представили новые модели «Волги» — седан и два кроссовера не похожи на автомобили, которые предприятия группы ГАЗ производили до этого. Неужели новые чудеса отечественного автопрома копируют китайские авто.

На выставке «Цифровая индустрия промышленной России» представили новые модели автомобилей под брендом Volga, сообщает «РИА Новости». Их планы по возрождению этого известного бренда были объявлены ещё в прошлом году. На стенде представили три модели — седан и два кроссовера. По мнению auto.ru, новые «Волги» напоминают перелицованные модели китайской марки Changan. Сборка новых автомобилей начнется уже в этом году на заводах в Нижнем Новгороде.

Седан будет называться C40, а кроссоверы — K30 и К40. Эти обозначения указывают на то, что модели относятся к разным классам: например, кроссоверы будут позиционироваться как модели C- и D-сегментов.

Все три модели оснастят бензиновым двигателем мощностью 188 л. с. и 300 Нм в сочетании с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Другие технические характеристики пока не разглашаются. Официально также не уточнялось, какая компания стала технологическим партнером проекта, но предварительные данные auto.ru указывают на то, что новые модели «Волги» — это адаптированные версии моделей Changan: седан C40 — это Changan Raeton Plus, а кроссоверы K30 и К40 — Changan Auchan X5 Plus и Changan Uni-Z соответственно. Внешне они отличаются решетками радиатора с вертикальными ламелями, которые напоминают ГАЗ-21, и оригинальным логотипом.

Судя по всему, производством Volga займется нижегородское предприятие Группы ГАЗ, на котором ранее собирали автомобили марки Volkswagen для российского рынка. Полный цикл производства планируют запустить в следующем году.

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