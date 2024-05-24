Монтаж аккумуляторного бака на ВТЭЦ-1 выполнен на 50%

В данный момент работы по монтажу бака-аккумулятора выполнены на 50%: изготовлен фундамент и полностью установлена конструкция, в том числе развернуты и установлены днище и стенка бака, а также частично крыша. Специалистам подрядной организации еще предстоит заварить вертикальный сварочный шов, смонтировать пояса жесткости, установить три сегмента крыши и произвести работы по нанесению антикоррозийного покрытия внутри и снаружи объекта, а после этого выполнить изоляцию и подключение автоматики. Завершить монтаж конструкции энергетики планируют к сентябрю этого года. К отопительному сезону 2024–2025 годов он будет введен в эксплуатацию.