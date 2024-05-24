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Монтаж аккумуляторного бака на ВТЭЦ-1 выполнен на 50%

Монтаж аккумуляторного бака на ВТЭЦ-1 выполнен на 50%

24 мая 2024, 01:42
Фото: пресс-служба СП «Приморские тепловые сети»
Структурное подразделение «Приморские тепловые сети» (АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) продолжает замену аккумуляторного бака на территории Владивостокской ТЭЦ-1 в рамках инвестиционной программы ДГК. Объем конструкции составляет 3000 куб. метров.

Емкость для хранения воды была изготовлена на одном из российских предприятий и доставлена на территорию станции в прошлом году.

В данный момент работы по монтажу бака-аккумулятора выполнены на 50%: изготовлен фундамент и полностью установлена конструкция, в том числе развернуты и установлены днище и стенка бака, а также частично крыша. Специалистам подрядной организации еще предстоит заварить вертикальный сварочный шов, смонтировать пояса жесткости, установить три сегмента крыши и произвести работы по нанесению антикоррозийного покрытия внутри и снаружи объекта, а после этого выполнить изоляцию и подключение автоматики. Завершить монтаж конструкции энергетики планируют к сентябрю этого года. К отопительному сезону 2024–2025 годов он будет введен в эксплуатацию.

Бак-аккумулятор или бак запаса горячей воды обеспечивает резерв запаса теплоносителя для тепловых сетей. Текущие ежедневные задачи объекта — компенсация неравномерного режима потребления горячей воды и обеспечение ровного режима выдачи теплоносителя для сети. Данный резервный источник горячей воды на станции в разы увеличивает надежность бесперебойного оказания услуг теплоснабжения. Для гарантии наличия дополнительного запаса горячей воды на станции предусмотрены два бака-аккумулятора.

В этом году энергетики также выполняют работы по замене аккумуляторного бака на объединенной котельной «Северная», в дальнейшем здесь будет возведена еще одна новая конструкция, но уже для «хранения» резервного топлива — мазута.

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