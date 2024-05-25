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Posted 25 мая, 03:32

Published 25 мая, 03:32

Modified 27 мая, 03:15

Updated 27 мая, 03:15

Как побороть аэрофобию перед отпуском — советы эксперта для жителей Приморья

Как побороть аэрофобию перед отпуском — советы эксперта для жителей Приморья

25 мая 2024, 03:32
Аэрофобия, или страх перед полетами, может оказаться серьезным препятствием для тех, кто планирует путешествие на самолете. Влияние ряда факторов может способствовать развитию этого страха, но принятие седативных препаратов или употребление алкоголя не решает проблемы.

Следует помнить, что самолет является самым безопасным видом транспорта, и статистически риск происшествий на самолетах крайне низок. Однако, как бороться с предполетной тревогой? «Новые известия» сообщают, что психологи советуют менять негативные мысли, связанные с полетами, на позитивные. Изучение информации о безопасности полетов, психотерапия и умственные упражнения могут помочь преодолеть страх.

Симптомы аэрофобии могут проявляться различными способами, от нарушения сна до головной боли. Однако, выявление этих симптомов уже является первым шагом к преодолению тревоги. Успешные методы включают практику визуализации, прием успокаивающих чайных напитков и даже наблюдение за полетами в онлайн режиме.

Помните, что страх перед полетом можно преодолеть, и для этого существует множество методов. Психотерапевты рекомендуют обращаться за помощью, находить позитивные аспекты полетов и активно бороться с негативными мыслями. Пусть ваш следующий отпуск станет приятным приключением, в котором вы будете наслаждаться каждым моментом даже во время полета.

#Общество#Приморский край#Новости#Безопасность#Россия#Страх#Аэрофобия#Полеты#Психотерапия#Симптомы#Визуализация#Чайные напитки#Онлайн режим
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