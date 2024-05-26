«Спокойно, это всего лишь ЕГЭ» — советы экспертов приморским выпускникам

Словом, ваш выпускник должен твердо знать: если что — есть «план Б», «план В» и даже «план Ю». Обсудите с ребёнком этот вопрос, все его аспекты. Он должен чувствовать вашу поддержку, понимать, что вы его любите вне зависимости от результата ЕГЭ и что дверей перед выпускником школы открыто много, а не одна-единственная.