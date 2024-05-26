«Спокойно, это всего лишь ЕГЭ» — советы экспертов приморским выпускникам

Posted 26 мая, 02:35
Published 26 мая, 02:35
Modified 27 мая, 03:16
Updated 27 мая, 03:16
Волнительная… Но вот волноваться и загонять себя в стресс выпускникам не нужно. Нужно спокойно и уверенно сдавать экзамены. Но — как? Советы экспертов собрали «Новые Известия».
— Переживать перед экзаменом — это не так уж и плохо, — говорит Кристина Ошарова, учитель английского языка школы № 13 Владивостока. — Если переживать в меру. Чаще всего — знаю по опыту — ребята понимают, что на них лежит ответственность, боятся подвести родителей, педагогов, себя… Ну что ж, ответственность — это неплохо. Главное — чтобы это естественное желание не подвести себя и родных не начали эксплуатировать и стали давить на ребенка. Поэтому на родительских собраниях я говорю с мамами и папами учеников о том, что с ребят сейчас не нужно требовать суперрезультат или супербаллы, сейчас нужно им помогать, поддерживать. Если на ребёнка бесконечно давить напоминаниями про хорошие баллы, то в конце концов он просто перегорит. Поэтому я советую родителям чаще напоминать своему чаду, что ОГЭ и ЕГЭ — это не смысл жизни, что низкий балл — не конец света, что они любят его не за баллы. Стресс еще никому не шёл на пользу.
Медики предупреждают: стрессом организм человека реагирует на опасность. От переживаний может подняться или упасть давление, может стать тяжело дышать, может разболеться голова… Оно надо выпускнику перед экзаменом?
Поэтому важно проследить, чтобы у выпускника был удобный график подготовки, чтобы он полноценно питался и хорошо, достаточно спал. И высыпался!
И не вздумайте медикаментозно — без консультации с врачом — попытаться успокоить ваше чадо. Успокоительное перед экзаменами — не самая лучшая идея. Равно как и порция кофе перед выходом на ЕГЭ. Лучше пить воду. В данном случае она полезнее.
— Использование кофе и энергетиков может создать повышенную нагрузку на неокрепший организм, а прием седативных препаратов без назначения врача может спровоцировать сонливость, заторможенность и другие негативные проявления, — говорит педиатр Елена Васильева.
Как снизить уровень стресса во время ОГЭ и ЕГЭ?
Как уже говорилось выше, внимательно взглянуть на свои и вашего ребенка приоритеты, провести их ревизию.
— Да, выпускной экзамен важен здесь и сейчас, но относительно всей жизни — будет ещё много возможностей себя проявить. — говорит психолог Олеся Толстухина. — И даже если не получил желаемый балл, если не поступил — это не конец света. Во-первых, попытку можно повторить, во-вторых, существует достаточно большой выбор траекторий, чтобы продолжить образование и занять ожидаемое место в жизни.
Словом, ваш выпускник должен твердо знать: если что — есть «план Б», «план В» и даже «план Ю». Обсудите с ребёнком этот вопрос, все его аспекты. Он должен чувствовать вашу поддержку, понимать, что вы его любите вне зависимости от результата ЕГЭ и что дверей перед выпускником школы открыто много, а не одна-единственная.