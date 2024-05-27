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Posted 27 мая, 09:09

Published 27 мая, 09:09

Modified Вчера, 07:36

Updated Вчера, 07:36

Программы благоустройства преображают дворы в Артёме в Приморском крае

11 дворов Артёма преобразятся к лучшему этим летом

27 мая 2024, 09:09

Программы благоустройства преображают дворы в Артёме в Приморском крае

Одиннадцать дворов Артёма и две общественные территории будут отремонтированы летом 2024 года — в том числе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и по программе «1000 дворов», инициатором которой выступил глава Приморья Олег Кожемяко.
— Работы уже начались, — сообщили в пресс-службе Артёмовского городского округа. — У домов № 70 и 74 на улице 1-й Рабочей снимают старый асфальт, чтобы затем приступить к укладке нового.

Но благоустройство дворов — это не только асфальтирование. На придомовой территории появятся продуманные парковки, скамейки, будет сооружена бельевая площадка.

Всего в 2024-м в Артеме благоустроят дворы на улицах Силина, 38, Севастопольской, 13/1, Заречной, 9/2, 1-й Рабочей, 64, 68, 72, Бабушкина, 4/1, 18, 22.

Кроме того, в городе шахтёров и авиаторов идёт работа по преображению центральной площади — имени Ленина и улицы Фрунзе.

#Общество#Приморский край#Новости#Благоустройство#Артём
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