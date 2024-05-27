11 дворов Артёма преобразятся к лучшему этим летом

Программы благоустройства преображают дворы в Артёме в Приморском крае

Одиннадцать дворов Артёма и две общественные территории будут отремонтированы летом 2024 года — в том числе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и по программе «1000 дворов», инициатором которой выступил глава Приморья Олег Кожемяко.