11 дворов Артёма преобразятся к лучшему этим летом

Posted 27 мая, 09:09
Published 27 мая, 09:09
Modified Вчера, 07:36
Updated Вчера, 07:36
— Работы уже начались, — сообщили в пресс-службе Артёмовского городского округа. — У домов № 70 и 74 на улице 1-й Рабочей снимают старый асфальт, чтобы затем приступить к укладке нового.
Но благоустройство дворов — это не только асфальтирование. На придомовой территории появятся продуманные парковки, скамейки, будет сооружена бельевая площадка.
Всего в 2024-м в Артеме благоустроят дворы на улицах Силина, 38, Севастопольской, 13/1, Заречной, 9/2, 1-й Рабочей, 64, 68, 72, Бабушкина, 4/1, 18, 22.
Кроме того, в городе шахтёров и авиаторов идёт работа по преображению центральной площади — имени Ленина и улицы Фрунзе.