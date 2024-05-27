Глава Владивостока Константин Шестаков уверен: мастер-план Владивостока станет явью

Администрация Владивостока при содействии правительства края закупает электробусы, новые современные троллейбусы и трамваи. Создаётся легкое метро на основании тех железнодорожных путей, которые сегодня есть. Будут созданы парковки, специальные платформы, чтобы это было удобно и для тех граждан, которые решили добраться на автомобиле до города и затем, оставив его, доехать на поезде до места назначения в городе без каких-либо задержек.