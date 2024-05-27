Глава Владивостока Константин Шестаков уверен: мастер-план Владивостока станет явью

Posted 27 мая, 09:35
Published 27 мая, 09:35
Modified Вчера, 07:35
Updated Вчера, 07:35
О том, в каком направлении и как будет развиваться Владивосток, говорили на пленарной сессии «Дальний Восток: люди, экономика, города», в которой принял участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Согласно плану, который тщательно разрабатывала команда специалистов под контролем Константина Шестакова, концепция развития Большого Владивостока строится на том, что чуть больше, чем через 20 лет столица ДФО превратится в научный, логистический, финансовый центр АТР. В мастер-плане — четыре направления работы и одно из них — развитие Владивостока как такового.
Напомним, еще во время разработки мастер-плана Владивостока глава города Константин Шестаков неоднократно подчёркивал, что все идеи, которые легли в его основу, строятся на пожеланиях, чаяниях и мнениях жителей краевого центра. Ведь город преображается для них.
Большое внимание уделено благоустройству города. В этом направлении администрацией города уже немало сделано. частности, на глазах преображаются знаменитые сопки Владивостока.
Нагорный парк и благоустройство сопки Бурачка уже выполнены, впереди — Орлиная, Буссе, Тигровая, Алексеевская. Безусловно, это даст возможность жителям и гостям города любоваться видами, которые открываются с сопок, бухтой Золотой Рог. Начато обустройство пешеходных маршрутов от территории Ботанического сада.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков — безусловные союзники в вопросах развития столицы ДФО. Константин Шестаков — пожалуй, первым из мэров краевого центра — сумел выстроить с правительством края и губернатором дружеские, равноправные, партнёрские отношения, которые и стали залогом того, что мастер-план Владивостока был не просто создан и принят, но уже воплощается в жизнь.
Владивосток динамично развивается. В 2023 году край посетило 3,8 миллиона туристов, и львиная их доля побывала во Владивостоке. Город привлекает и своим уникальным ландшафтом, и статусом культурной столицы Дальнего Востока. Туристы с интересом посещают музеи, расположенные во Владивостоке, Приморскую сцену Мариинского театра, Приморскую краевую картинную галерею, форты Владивостокской крепости.
Большая работа ведется по обустройству морского фасада Владивостока, она предусматривает создание набережной протяженностью около 10 километров.
При составлении мастер-плана Владивостока глава города Константин Шестаков неоднократно подчёркивал важность развития и оптимизации работы общественного транспорта. Это также было одним из важнейших пожеланий жителей Владивостока.
Администрация Владивостока при содействии правительства края закупает электробусы, новые современные троллейбусы и трамваи. Создаётся легкое метро на основании тех железнодорожных путей, которые сегодня есть. Будут созданы парковки, специальные платформы, чтобы это было удобно и для тех граждан, которые решили добраться на автомобиле до города и затем, оставив его, доехать на поезде до места назначения в городе без каких-либо задержек.
В краевом центре и в Приморье активно строится жильё. К 2030 году, по подсчётам специалистов, в Большом Владивостоке будет проживать порядка 900 тысяч человек, предстоит ввести в строй почти пять миллионов квадратных метров жилья. И это будет сделано!
Реализация мастер-плана Владивостокской агломерации позволит создать центр привлечения инвестиций и людей на Восток со всей страны. Это полностью вписывается в обозначенный президентом РФ «поворот на Восток». Уверен, что Владивосток будет одним из лучших городов на Дальнем Востоке.