Детвора, всем — мороженого: каждый малыш сможет полакомиться 1 июня в Артёме

Posted 28 мая, 10:53
Published 28 мая, 10:53
Modified Вчера, 07:37
Updated Вчера, 07:37
В пресс-службе Артёмовского городского округа рассказали: основными площадками праздника станут парк «Лотос», парк культуры и отдыха и детский парк «Артёмка».
Именно здесь будут организованы творческие и игровые программы, мастер-классы, флешмобы и даже праздник красок холи.
— Парк «Артёмка» ждет юных посетителей к полудню, — рассказали в пресс-службе. — Они смогут поучаствовать в мастер-классах, присоединиться к семейному пленэру и фестивалю аквагрима.
Также в 12 часов начнётся программа и в парке «Лотос», где организаторы придумали немало весёлых затей и уже пригласили аниматоров.
Ну, а в 15 часов праздник заиграет всеми красками и в парке культуры и отдыха. Точнее, красками на празднике холи. Будет весело и ярко!
И самое главное — всем юным гостям праздничных мероприятий гарантировано бесплатное мороженое!