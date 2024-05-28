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Posted 28 мая, 10:53

Published 28 мая, 10:53

Modified Вчера, 07:37

Updated Вчера, 07:37

Опубликована программа празднования Дня защиты детей в Артёме в Приморском крае

Детвора, всем — мороженого: каждый малыш сможет полакомиться 1 июня в Артёме

28 мая 2024, 10:53

Опубликована программа празднования Дня защиты детей в Артёме в Приморском крае

1 июня, в Международный день защиты детей, юным жителям Артёма скучать не придётся. Для них подготовлена большая разнообразная программа, настоящий праздник.
Сюжет
Дети

В пресс-службе Артёмовского городского округа рассказали: основными площадками праздника станут парк «Лотос», парк культуры и отдыха и детский парк «Артёмка».

Именно здесь будут организованы творческие и игровые программы, мастер-классы, флешмобы и даже праздник красок холи.

— Парк «Артёмка» ждет юных посетителей к полудню, — рассказали в пресс-службе. — Они смогут поучаствовать в мастер-классах, присоединиться к семейному пленэру и фестивалю аквагрима.

Также в 12 часов начнётся программа и в парке «Лотос», где организаторы придумали немало весёлых затей и уже пригласили аниматоров.

Ну, а в 15 часов праздник заиграет всеми красками и в парке культуры и отдыха. Точнее, красками на празднике холи. Будет весело и ярко!

И самое главное — всем юным гостям праздничных мероприятий гарантировано бесплатное мороженое!

#Приморский край#Новости#Дети#Артём#День защиты детей#Международный день защиты детей
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