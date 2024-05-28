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Posted 28 мая, 10:13

Published 28 мая, 10:13

Modified Вчера, 07:37

Updated Вчера, 07:37

В двадцатку лучших вошёл павильон Приморского края на выставке «Россия»

Это успех: стенд Приморья вошёл в ТОП-20 лучших на международной выставке

28 мая 2024, 10:13

В двадцатку лучших вошёл павильон Приморского края на выставке «Россия»

В Москве продолжается масштабный конкурс регионов страны. Приморская экспозиция демонстрирует отличные результаты.
Сюжет
Туризм

В столице проходит состязание за звание лучшей экспозиции на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, в котором Приморский край тоже принимает участие. На сегодняшний день регион вошёл в двадцатку лучших павильонов.

Всего представлено 11 номинаций:

  • «Самая оригинальная»;
  • «Самая познавательная»;
  • «С заботой о природе»;
  • «Сохранение традиций»;
  • «Лучшая для детей»;
  • «Прогресс и инновации»;
  • «Лучший виртуальный тур»;
  • «Лучший интерактив»;
  • «Лучший туристический проект»;
  • «Лучший социальный проект»;
  • «Лучшая из лучших».

Павильон Приморья создан в морском стиле. Стенд знакомит посетителей с главными успехами края в разных отраслях. Создатели проекта отметили сильные стороны региона: развитие экономики, туризма, образования, культуры.

Зампред правительства Приморья Николай Стецко отметил, что павильон не только демонстрирует привлекательные стороны края, но и впечатляет красотой местной природы. «Тропа леопарда» — это уникальная возможность ощутить себя в приморском лесу и увидеть редчайшего хищника воочию.

К слову, международная выставка-форум «Россия» организована по Указу президента РФ Владимира Путина. Масштабное мероприятие эффектно раскрывает достижения страны. Кроме того, это отличная возможность поближе узнать каждый субъект необъятного государства.

Жители региона могут поддержать экспозицию Приморья. Для этого нужно авторизоваться на сайте выставки. Затем пройти на страницу с опросом. Важно отметить, что за желаемый субъект можно проголосовать в нескольких категориях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, кто представит Дальний Восток на всероссийском конкурсе красоты.

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