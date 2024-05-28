Это успех: стенд Приморья вошёл в ТОП-20 лучших на международной выставке

Posted 28 мая, 10:13
Published 28 мая, 10:13
Modified Вчера, 07:37
Updated Вчера, 07:37
В столице проходит состязание за звание лучшей экспозиции на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, в котором Приморский край тоже принимает участие. На сегодняшний день регион вошёл в двадцатку лучших павильонов.
Всего представлено 11 номинаций:
Павильон Приморья создан в морском стиле. Стенд знакомит посетителей с главными успехами края в разных отраслях. Создатели проекта отметили сильные стороны региона: развитие экономики, туризма, образования, культуры.
Зампред правительства Приморья Николай Стецко отметил, что павильон не только демонстрирует привлекательные стороны края, но и впечатляет красотой местной природы. «Тропа леопарда» — это уникальная возможность ощутить себя в приморском лесу и увидеть редчайшего хищника воочию.
К слову, международная выставка-форум «Россия» организована по Указу президента РФ Владимира Путина. Масштабное мероприятие эффектно раскрывает достижения страны. Кроме того, это отличная возможность поближе узнать каждый субъект необъятного государства.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, кто представит Дальний Восток на всероссийском конкурсе красоты.