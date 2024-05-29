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Posted 29 мая, 07:21

Published 29 мая, 07:21

Modified Вчера, 07:38

Updated Вчера, 07:38

Вице-губернатор Приморского края Вера Щербина рассказала о целевом обучении

Кадры решают все: о целевом обучении рассказала глава правительства Приморского края

29 мая 2024, 07:21

Вице-губернатор Приморского края Вера Щербина рассказала о целевом обучении

Проблемы кадрового голода становятся все более острыми — и пора находить новые методы их решения. Например, всемерно развивать целевое обучение.

Важность и актуальность целевого обучения в вузах ДФО и меры по развитию этого вида поддержки молодёжи обсудили во Владивостоке (напомним, в 2024 году наш город стал Молодёжной столицей России) министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

— Молодые квалифицированные кадры нужны всем сферам экономики, образования, культуры, — подчеркнул Алексей Чекунков. — В ДФО реализуется 3,5 тысячи инвестиционных проектов и для каждого нужны специалисты. Для каждого! Только в ТОРах Владивостока и у резидентов Свободного порта Владивосток создано 125 тысяч рабочих мест и все они могут быть заняты студентами целевого обучения, для этого в Приморье специально внесли изменения в закон. Мы активно работаем с вузами, чтобы в них появлялись те специализации и направления обучения, которые необходимы экономике и другим сферам жизни края и региона.

Вера Щербина отметила, что у Приморья — большие возможности, он лидирует по количеству инвестиционных проектов, имеет все шансы стать туристической Меккой России, лидером в сельском хозяйстве, рыболовстве и многих других отраслях.

— Но для этого нужны кадры! — сказала Вера Щербина. — Кадры, которые и возьмутся развивать наш край, будут работать на ведущих предприятиях Приморья. Как их готовить, как развивать целевое обучение — эти вопросы обязательно нужно обсуждать. Считаю такие встречи, как сегодняшняя, крайне полезным как для органов власти регионального и федерального уровня, так и для работодателей.

Глава правительства Приморья подчеркнула, что в крае ждут, когда будет разработан и начнёт реализовываться нацпроект «Кадры».

— Мы рады, что многие вопросы решаются, — отметила она. — Например, внесение изменений в закон «Об образовании» открывает новые возможности для подготовки специалистов с учетом потребностей региона. Это позволит нам укрепить кадровый потенциал, — уточнила Вера Щербина, добавив, что в регионе количество студентов-целевиков увеличилось — если сравнивать с 2023 годом — на 11%.
#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Обучение
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