Кадры решают все: о целевом обучении рассказала глава правительства Приморского края

Posted 29 мая, 07:21
Published 29 мая, 07:21
Modified Вчера, 07:38
Updated Вчера, 07:38
Важность и актуальность целевого обучения в вузах ДФО и меры по развитию этого вида поддержки молодёжи обсудили во Владивостоке (напомним, в 2024 году наш город стал Молодёжной столицей России) министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
— Молодые квалифицированные кадры нужны всем сферам экономики, образования, культуры, — подчеркнул Алексей Чекунков. — В ДФО реализуется 3,5 тысячи инвестиционных проектов и для каждого нужны специалисты. Для каждого! Только в ТОРах Владивостока и у резидентов Свободного порта Владивосток создано 125 тысяч рабочих мест и все они могут быть заняты студентами целевого обучения, для этого в Приморье специально внесли изменения в закон. Мы активно работаем с вузами, чтобы в них появлялись те специализации и направления обучения, которые необходимы экономике и другим сферам жизни края и региона.
Вера Щербина отметила, что у Приморья — большие возможности, он лидирует по количеству инвестиционных проектов, имеет все шансы стать туристической Меккой России, лидером в сельском хозяйстве, рыболовстве и многих других отраслях.
— Но для этого нужны кадры! — сказала Вера Щербина. — Кадры, которые и возьмутся развивать наш край, будут работать на ведущих предприятиях Приморья. Как их готовить, как развивать целевое обучение — эти вопросы обязательно нужно обсуждать. Считаю такие встречи, как сегодняшняя, крайне полезным как для органов власти регионального и федерального уровня, так и для работодателей.
Глава правительства Приморья подчеркнула, что в крае ждут, когда будет разработан и начнёт реализовываться нацпроект «Кадры».
— Мы рады, что многие вопросы решаются, — отметила она. — Например, внесение изменений в закон «Об образовании» открывает новые возможности для подготовки специалистов с учетом потребностей региона. Это позволит нам укрепить кадровый потенциал, — уточнила Вера Щербина, добавив, что в регионе количество студентов-целевиков увеличилось — если сравнивать с 2023 годом — на 11%.