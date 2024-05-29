Кадры решают все: о целевом обучении рассказала глава правительства Приморского края

Важность и актуальность целевого обучения в вузах ДФО и меры по развитию этого вида поддержки молодёжи обсудили во Владивостоке (напомним, в 2024 году наш город стал Молодёжной столицей России) министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и председатель правительства Приморского края Вера Щербина.