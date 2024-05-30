Губернатор Приморья прибыл на Морской конгресс в ДВФУ

Posted Вчера, 06:42
Published Вчера, 06:42
Modified Вчера, 07:39
Updated Вчера, 07:39
Олег Кожемяко прибыл на Морской конгресс в ДВФУ. На площадке мероприятия губернатор прошёл по выставочным павильонам, которые представляют компании-судостроители, а также обсудил с участниками ход мероприятия и особенности развития морской отрасли.
Особое внимание губернатор уделил стенду ССК «Звезда». На фотографии от нашего корреспондента Олег Кожемяко разговаривает с участниками мероприятий.
Далее губернатор Приморья отправился на пленарное заседание конгресса, где представил итоги работы отрасли за последние 4 года.