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Posted Вчера, 06:42

Published Вчера, 06:42

Modified Вчера, 07:39

Updated Вчера, 07:39

Олег Кожемяко прибыл на площадку проведения мероприятий Морского конгресса

Губернатор Приморья прибыл на Морской конгресс в ДВФУ

30 мая 2024, 06:42

Олег Кожемяко прибыл на площадку проведения мероприятий Морского конгресса

Губернатор Приморского края приехал в кампус ДВФУ, где проходит Морской конгресс. Олег Кожемяко осмотрел несколько стендов и обсудил с участниками ход мероприятий и перспективы развития морской отрасли.

Олег Кожемяко прибыл на Морской конгресс в ДВФУ. На площадке мероприятия губернатор прошёл по выставочным павильонам, которые представляют компании-судостроители, а также обсудил с участниками ход мероприятия и особенности развития морской отрасли.

Особое внимание губернатор уделил стенду ССК «Звезда». На фотографии от нашего корреспондента Олег Кожемяко разговаривает с участниками мероприятий.

Далее губернатор Приморья отправился на пленарное заседание конгресса, где представил итоги работы отрасли за последние 4 года.

#Общество#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Россия#Морской конгресс#Морской конгресс 2024
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