Инновации и прогресс: какие новшества показал «Морской конгресс» во Владивостоке

Posted 31 мая, 05:38
Published 31 мая, 05:38
Modified 31 мая, 14:03
Updated 31 мая, 14:03
Китайские производители привезли с собой несколько интересных технологий — в частности, один из китайских предпринимателей продемонстрировал в рамках «Морского конгресса» разработки рыболовного оборудования. Другой презентовал специальные антикоррозийные растворы.
Отечественный бизнес сосредоточился на фундаментальных технологиях — участники продемонстрировали не только разработки, касающиеся отдельных решений в области кораблестроения, но и показали несколько интересных разработок, касающихся портовой инфраструктуры.
Напомним, «Морской конгресс» состоялся во Владивостоке 30–31 мая на территории кампуса ДВФУ. Мероприятие собрало сотни отраслевых экспертов и представителей бизнеса не только из регионов Дальнего Востока, но и с разных уголков страны.
Ранее СМИ сообщали, что «Морской конгресс» собрал более 1,2 тысяч делегатов из России, Китая, Республики Корея, Индии, Казахстана, Республики Беларусь. Центральным мероприятием конгресса стало пленарное заседание, на котором «Дальний Восток — флагман морской отрасли России в новой системе координат», в котором принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко.