zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 31 мая, 05:38

Published 31 мая, 05:38

Modified 31 мая, 14:03

Updated 31 мая, 14:03

Инновации и прогресс: какие новшества показал «Морской конгресс» во Владивостоке

Инновации и прогресс: какие новшества показал «Морской конгресс» во Владивостоке

31 мая 2024, 05:38
Морской конгресс в Приморье стал точкой соредоточения, где отраслевики смогли не только очно познакомиться и поговорить, но и оценить отечественные и китайские разработки, многие из которых уже скоро могут быть применены и в приморских портах.
Сюжет
Китай

Китайские производители привезли с собой несколько интересных технологий — в частности, один из китайских предпринимателей продемонстрировал в рамках «Морского конгресса» разработки рыболовного оборудования. Другой презентовал специальные антикоррозийные растворы.

Отечественный бизнес сосредоточился на фундаментальных технологиях — участники продемонстрировали не только разработки, касающиеся отдельных решений в области кораблестроения, но и показали несколько интересных разработок, касающихся портовой инфраструктуры.

Напомним, «Морской конгресс» состоялся во Владивостоке 30–31 мая на территории кампуса ДВФУ. Мероприятие собрало сотни отраслевых экспертов и представителей бизнеса не только из регионов Дальнего Востока, но и с разных уголков страны.

Ранее СМИ сообщали, что «Морской конгресс» собрал более 1,2 тысяч делегатов из России, Китая, Республики Корея, Индии, Казахстана, Республики Беларусь. Центральным мероприятием конгресса стало пленарное заседание, на котором «Дальний Восток — флагман морской отрасли России в новой системе координат», в котором принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко.

#Бизнес#Приморье#Владивосток#Новости#Китай#ДВФУ#Технологии#Россия#Индия#Казахстан#Олег Кожемяко#Республика Беларусь#Губернатор Приморья#Эксперты#Морской конгресс#Морской конгресс 2024#Кораблестроение#Республика Корея
Подпишитесь
Эксперты о приговоре Чихунову: «Государство правильно реагирует на провокации»
20 мая, 05:34
Чудом вырвался из лап медведя: житель Приморья остался в живых после роковой встречи
19 мая, 03:35
Сбил и скрылся? Опасного таксиста ищут в Приморском крае
18 мая, 02:15
Дети кукурузы и отцы в кукурузниках. Из Владивостока в Пекин: цены, визы, кукуруза — что делать русскому туристу в Китае?
17 мая, 05:57
Антон Волошко: жилью для сирот в Приморье — быть
16 мая, 11:15
Молодёжная столица России — Владивосток — примет молодёжь из Китая
16 мая, 03:30
"