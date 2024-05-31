Исполнение наказов городских депутатов — на личном контроле у главы Владивостока

Posted 31 мая, 14:02
Published 31 мая, 14:02
Modified 31 мая, 14:06
Updated 31 мая, 14:06
В первые же дни своей работы на посту главы администрации Владивостока Константин Шестаков пообещал жителям города и депутатам Думы, что будет держать под личным контролем выполнение наказов. И слово своё не просто сдержал, а сделал частью работы мэра. Право же, иным главам крупных городов ДФО следовало бы брать пример!
— Обсудил с депутатами реализацию наказов избирателей. В 2024 году в перечень предложений от депутатов вошли 64 мероприятия. В их числе — ремонт дорог и придомовых территорий, благоустройство и озеленение общественных пространств, восстановление объектов дорожной инфраструктуры и другие работы, — на днях сообщил в своём telegram-канале Константин Шестаков.
Глава города сообщил, что — согласно наказам депутатов — в краевом центре будет выполнен целый спектр работ. Отремонтирован будет виадук на Некрасовской. В детском саду №116 появится новое ограждение, а разбитый асфальт на дорогах у школ № 53 и 43 заменят на новенький, ровный и свежий. Сквер у дома № 28 по улице Кирова заиграет новыми красками и будет приведён в порядок, равно как и территория у дома № 2 на улице Овчинникова. И это далеко не весь список!
За тем, чтобы все работы были выполнены точно и в срок, глава Владивостока следит лично.
— Часть работ уже выполняется, причём на некоторых объектах они в финальной, завершающей стадии, — отметил Константин Шестаков. — Поручил профильным специалистам городской администрации усилить работу в этом направлении.
Глава города подчеркнул, что все депутатские наказы должны выполняться оперативно с привлечением подведомственных предприятий — МКУ «Содержание городских территорий» и «Зелёный Владивосток».
— Те работы, которые требуют больших средств, должны быть включены в планы работ, необходимо изыскать средства и приступить к их реализации, — сказал Константин Шестаков.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как выполняется мастер-план Владивостока — важнейшая инициатива главы города.