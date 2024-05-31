Исполнение наказов городских депутатов — на личном контроле у главы Владивостока

Глава города сообщил, что — согласно наказам депутатов — в краевом центре будет выполнен целый спектр работ. Отремонтирован будет виадук на Некрасовской. В детском саду №116 появится новое ограждение, а разбитый асфальт на дорогах у школ № 53 и 43 заменят на новенький, ровный и свежий. Сквер у дома № 28 по улице Кирова заиграет новыми красками и будет приведён в порядок, равно как и территория у дома № 2 на улице Овчинникова. И это далеко не весь список!