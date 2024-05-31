Порты — наше все: губернатор о значении логистики в Приморье

Posted 31 мая, 02:02
Published 31 мая, 02:02
Modified 31 мая, 05:12
Updated 31 мая, 05:12
В ходе своего отчёта перед ЗС ПК губернатор Приморья отметил, что в последнее время особенно востребованы проекты в области логистики — они способствуют развитию не только Дальнего Востока, но и всей страны.
За прошлый год морские порты края обработали 156 миллионов тонн грузов. Порты Приморья обрабатывают каждый второй контейнер в стране. Доля национального контейнерооборота составляет 18%. В текущем году ожидается увеличение грузооборота морских портов на 5% и перевалки контейнеров на 14%.
В Приморье также продлили рабочие часы погранпереходов «Пограничный» и «Краскино» на 2 часа — благодаря этому через границу проехало на 40% больше автотранспорта, чем годом ранее.
«Мы также планируем реализацию ряда инвестиционных проектов, которые помогут удвоить грузооборот морских портов Приморского края. Мы также стараемся обеспечить эти проекты необходимой инфраструктурой, особенно железнодорожной», — отметил губернатор.
Увеличивается количество маршрутов пригородных пассажирских перевозок, разрабатывается план легкого метро во Владивостоке.
«Мы также заботимся о пассажирских перевозках внутри региона. В текущем году было организовано 14 маршрутов, по которым было перевезено 20 тысяч человек. Для 8 городов мы приобрели 77 автобусов. Кроме того, мы закупили 16 троллейбусов для Владивостока. Эти транспортные средства уже начали перевозить пассажиров. Мы также организовали внутреннее морское сообщение, которое позволило перевести 84 тысячи пассажиров», — подчеркнул Кожемяко.
Чтобы развивать пассажирские перевозки с туристическими целями, во Владивостоке восстановили причал в бухте Золотой Рог.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 205 километров автомобильных дорог.
«Мы также построили и реконструировали 6 мостовых переходов протяженностью 4,7 километра. Кроме того, почти 50 километров автомобильных дорог было отремонтировано в рамках работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с использованием федеральных средств», — отметил глава региона.
В целом, в 2023 году на развитие транспортной сферы было направлено 19,7 миллиарда рублей.