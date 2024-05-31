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Posted 31 мая, 03:04

Published 31 мая, 03:04

Modified 31 мая, 13:59

Updated 31 мая, 13:59

Приморье — самая перспективная территория России — Олег Кожемяко

Приморье — самая перспективная территория России — Олег Кожемяко

31 мая 2024, 03:04
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко завершил отчёт перед депутатами ЗС ПК о проделанной работе на высокой и позитивной ноте.

Глава региона поблагодарил депутатов за эффективную и тщательную работу по совершенствованию законодательной базы.

— Приморье — самая перспективная территория России для внешнеэкономической деятельности с Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В контексте «поворота на Восток» на нас обращено внимание всей страны. К нам идут инвестиции, строится жилье, развиваются сельская местность и инфраструктура, осуществляется поддержка ключевых проектов и производств, — сказал Олег Кожемяко. — Всё это стало возможным благодаря поддержке президента и правительства нашей страны, нашему с вами труду и стремлению улучшать родной край. И сейчас перед нами стоит задача — продолжить эту работу. Уверен — несмотря ни на какие препятствия, у нас все получится!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о росте инвестиций в Приморский край.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Олег Кожемяко#Отчёт губернатора Приморья
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