Приморье — самая перспективная территория России — Олег Кожемяко

Posted 31 мая, 03:04
Published 31 мая, 03:04
Modified 31 мая, 13:59
Updated 31 мая, 13:59
Глава региона поблагодарил депутатов за эффективную и тщательную работу по совершенствованию законодательной базы.
— Приморье — самая перспективная территория России для внешнеэкономической деятельности с Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В контексте «поворота на Восток» на нас обращено внимание всей страны. К нам идут инвестиции, строится жилье, развиваются сельская местность и инфраструктура, осуществляется поддержка ключевых проектов и производств, — сказал Олег Кожемяко. — Всё это стало возможным благодаря поддержке президента и правительства нашей страны, нашему с вами труду и стремлению улучшать родной край. И сейчас перед нами стоит задача — продолжить эту работу. Уверен — несмотря ни на какие препятствия, у нас все получится!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о росте инвестиций в Приморский край.