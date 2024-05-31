Торговля, промышленность, сельское хозяйство успешно работают в Приморье — губернатор

Posted 31 мая, 02:57
Published 31 мая, 02:57
Modified 31 мая, 05:14
Updated 31 мая, 05:14
— Флагманом развития стало передовое предприятие крупнотоннажного судостроения — «Звезда», — отметил Олег Кожемяко. — За пять лет — до 2023 года включительно — предприятия края построили 49 судов различного класса и назначения. В планах приморских судостроителей — до конца текущего года обеспечить спуск на воду еще 18 единиц флота, семь из которых построено в рамках госпрограммы «Квоты под киль».
Губернатор Приморья отметил: строятся Находкинский завод минеральных удобрений, Приморский металлургический завод. Промышленный парк в Большом Камне строится, куда заявлено вложение 8,2 млрд рублей инвестиций; также в крае создан Центр развития промышленности, семь предприятий получили льготные займы по линии Регионального фонда развития промышленности.
— Наши предприятия выполняют немало оборонных заказов, — отметил Олег Кожемяко. — Например, в ТОР «Патриотический» постоянно увеличивают объёмы выпуска кресел-колясок, беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов и бронежилетов.
Сельское хозяйство края также не стоит на месте.
— В этой сфере внедряются новые технологии, — сказал Олег Кожемяко. — Используются роботы, GPS, беспилотники. Обновляется парк сельскохозяйственной техники. Фермеры закупили 156 тракторов, комбайнов и другой крупной техники.
Особо глава края остановился на том, какая большая работа проведена в Приморье по расчистке, дноуглублению, укреплению берегов русел рек в наиболее часто затапливаемых районах.
— В 2023 году 28 муниципалитетов пострадали от тайфунов «Ханун» и «Лан», — сказал он. — Поэтому в крае специально создали Агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии. Его задача — содержание в исправном состоянии государственных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений.
Развивается в Приморье и торговля. Доля местных товаров в торговом обороте продовольствия уже не первый год превышает 25 процентов.
— Наши рыбопромышленники создают десятую часть всей произведенной регионом продукции, — отметил Олег Кожемяко. — Отгрузка товаров выросла на 17 процентов, а выпуск свежей и охлажденной рыбы — в 2,7 раза.
30 процентов продукции лесопромышленности в ДФО — это заслуга Приморского края. Заготовка древесины и ее глубокая переработка растут постоянно — на четыре процента выросли показатели в этих сферах в 2023 году.
— Крупные лесопромышленные компании края ввели новые производственные мощности, — отметил губернатор. — Приморский край — национальный лидер в области цифровизации лесного хозяйства. Оцифрованы все лесные насаждения. Это повысило эффективность управления лесами и в четыре раза повысило количество лесных платежей в краевой бюджет.
Мы боремся с браконьерством, увеличили заработную плату охотоведов. Большое внимание уделяем защите лесов от пожаров. Восстановили лес на 12 тысячах гектаров.
Уделил губернатор Приморского края внимание и развитию туризма. В 2023 году этот бизнес принёс 110 миллиардов рублей в экономику края. Это 6,7% от валового регионального продукта.
— Рост турпотока стимулирует развитие средств размещения, ресторанного бизнеса и санаторно-курортного направления. Качество и занятость в этом секторе ежегодно растет, — отметил губернатор. — А мы стараемся создавать новые интересные локации для туристов. Благоустроили территорию вокруг озера Соленое в Находке, ввели шесть объектов инфраструктуры для игорной зоны.
В крае создаётся горнолыжный курорт «Арсеньев», круглогодичный морской курорт «Зарубино».
— Подчеркну, что в крае развивается деловой туризм. Проводятся крупные мероприятия для предпринимателей, в том числе международного уровня — ВЭФ, Морской конгресс, Инвестиционно-промышленный форум и другие. Ежегодно их посещают тысячи гостей из России и зарубежных стран, в том числе из Китая, — сказал Олег Кожемяко.