На Орлиное либо пешком, либо в объезд: Фуникулер не будет работать во Владивостоке

Владивостокский фуникулер закрывается на ремонтные работы

Фуникулер во Владивостоке будет закрыт на ремонт с 1 июня. Уникальную достопримечательность будут ремонтировать довольно долго, в это время горожанам придется подниматься и спускаться по лестнице.

Сюжет Ремонт