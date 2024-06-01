На Орлиное либо пешком, либо в объезд: Фуникулер не будет работать во Владивостоке

Posted Вчера, 02:24
Published Вчера, 02:24
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Фуникулер во Владивостоке будет временно закрыт из-за плановых ремонтных работ. С 1 июня уникальный городской транспорт перестанет работать. Ожидается, что ремонт завершат через месяц, и с 1 июля фуникулер снова откроется для пассажиров.
Следующий месяц станет хорошей возможностью для горожан активно двигаться. Люди смогут подниматься и спускаться по лестнице пешком. Пешеходный спуск от верхней станции Фуникулера к началу лета успели благоустроить.