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Posted Вчера, 02:24

Published Вчера, 02:24

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Владивостокский фуникулер закрывается на ремонтные работы

На Орлиное либо пешком, либо в объезд: Фуникулер не будет работать во Владивостоке

1 июня 2024, 02:24

Владивостокский фуникулер закрывается на ремонтные работы

Фуникулер во Владивостоке будет закрыт на ремонт с 1 июня. Уникальную достопримечательность будут ремонтировать довольно долго, в это время горожанам придется подниматься и спускаться по лестнице.
Сюжет
Ремонт

Фуникулер во Владивостоке будет временно закрыт из-за плановых ремонтных работ. С 1 июня уникальный городской транспорт перестанет работать. Ожидается, что ремонт завершат через месяц, и с 1 июля фуникулер снова откроется для пассажиров.

Следующий месяц станет хорошей возможностью для горожан активно двигаться. Люди смогут подниматься и спускаться по лестнице пешком. Пешеходный спуск от верхней станции Фуникулера к началу лета успели благоустроить.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Ремонт#Лето#Пассажиры#Лестница#Фуникулёр
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