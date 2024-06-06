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Жители Попова и Рейнеке обсудили волнующие вопросы с главой Владивостока

Жители Попова и Рейнеке обсудили волнующие вопросы с главой Владивостока

6 июня 2024, 03:13
Мэр Владивостока Константин Шестаков провел выездные встречи с жителями островов Попова и Рейнеке. Обсуждалось, что было сделано за последнее время на островах и что будет сделано в нынешнем году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Вместе с Константином Шестаковым на Попова и Рейнеке, которые входят в состав городского округа, выехали прокурор Владивостока и прокурор Первомайского района. Группа побывала в нескольких местах, где выполняются работы по ремонту многоквартирных домов, социальных объектов и дорог. Можно с уверенностью сказать — инфраструктура на островах меняется прямо на глазах.

— Работы на островных территориях за последние пару лет проведены большие, но на этом останавливаться не планируется, — написал в своем Telegram-канале Константин Шестаков. — Наоборот, поручил усилить это направление.

Много работы в этом году будет уделено профилированию дорог. И на Попова, и на Рейнеке будут заниматься их грейдированием и отсыпкой. Для отводы воды сделают специальные кюветы. На Рейнеке, кроме этого, поднимут и старую деревянную баржу, которая затонула вблизи у берега. Будут продолжены работы по содержанию минерализованной полосы.

На Попова первоочередное внимание уделят кровле домов. Мэрия займется работами вместе с Фондом капитального ремонта. Отремонтируют крыши на Советской, 36 и 37. Уже заключен контракт с подрядчиком, старт работ — не за горами.

Особое внимание уделят ремонту крыши на Бассейной, 2. Подрядная компания на этом объекте затянула со сроками, окончание работ мэрия держит на контроле.

— Также мы ведем работы по повышению надежности электроснабжения на обоих островах, — добавил Шестаков.

Он пояснил, что на Рейнеке были установлены новые дизельные генераторы. Но местные жители начали жаловаться на нестабильное напряжение. Поэтому генераторам добавили больше мощности.

— Основной акцент не на подключении новых абонентов, а на повышение надежности сетей, — пояснил мэр Владивостока.

Также с островитянами чиновники обсудили вопрос нестабильной сотовой связи. Сейчас монтажом новой вышки занимается компания Теле2. До окончания работ осталось совсем чуть-чуть. На вышке будут размещены и антенны других операторов. Это обеспечит качественную и стабильную связь и интернет жителям Попова.

Посетили гости и местную муниципальную школу. Здесь было проведено много работы в прошлом и позапрошлом году. Подрядчики сделали новые теневой навес и детскую площадку.

— В этом году особый акцент мы сделаем на кровле, дополнительно поработаем со входной группой, — отметил Константин Шестаков. — Необходимые работы будут проведены и с витражами, которые идут вдоль лестничных маршей.
#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Электроснабжение#Константин Шестаков#Наш Город#Многоквартирные дома#Социальные объекты#Сотовая связь#Остров Попова#Островные территории#Остров Рейнеке
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