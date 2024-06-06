Жители Попова и Рейнеке обсудили волнующие вопросы с главой Владивостока

Много работы в этом году будет уделено профилированию дорог. И на Попова, и на Рейнеке будут заниматься их грейдированием и отсыпкой. Для отводы воды сделают специальные кюветы. На Рейнеке, кроме этого, поднимут и старую деревянную баржу, которая затонула вблизи у берега. Будут продолжены работы по содержанию минерализованной полосы.