Жители Попова и Рейнеке обсудили волнующие вопросы с главой Владивостока

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Вместе с Константином Шестаковым на Попова и Рейнеке, которые входят в состав городского округа, выехали прокурор Владивостока и прокурор Первомайского района. Группа побывала в нескольких местах, где выполняются работы по ремонту многоквартирных домов, социальных объектов и дорог. Можно с уверенностью сказать — инфраструктура на островах меняется прямо на глазах.
— Работы на островных территориях за последние пару лет проведены большие, но на этом останавливаться не планируется, — написал в своем Telegram-канале Константин Шестаков. — Наоборот, поручил усилить это направление.
Много работы в этом году будет уделено профилированию дорог. И на Попова, и на Рейнеке будут заниматься их грейдированием и отсыпкой. Для отводы воды сделают специальные кюветы. На Рейнеке, кроме этого, поднимут и старую деревянную баржу, которая затонула вблизи у берега. Будут продолжены работы по содержанию минерализованной полосы.
На Попова первоочередное внимание уделят кровле домов. Мэрия займется работами вместе с Фондом капитального ремонта. Отремонтируют крыши на Советской, 36 и 37. Уже заключен контракт с подрядчиком, старт работ — не за горами.
Особое внимание уделят ремонту крыши на Бассейной, 2. Подрядная компания на этом объекте затянула со сроками, окончание работ мэрия держит на контроле.
— Также мы ведем работы по повышению надежности электроснабжения на обоих островах, — добавил Шестаков.
Он пояснил, что на Рейнеке были установлены новые дизельные генераторы. Но местные жители начали жаловаться на нестабильное напряжение. Поэтому генераторам добавили больше мощности.
— Основной акцент не на подключении новых абонентов, а на повышение надежности сетей, — пояснил мэр Владивостока.
Также с островитянами чиновники обсудили вопрос нестабильной сотовой связи. Сейчас монтажом новой вышки занимается компания Теле2. До окончания работ осталось совсем чуть-чуть. На вышке будут размещены и антенны других операторов. Это обеспечит качественную и стабильную связь и интернет жителям Попова.
Посетили гости и местную муниципальную школу. Здесь было проведено много работы в прошлом и позапрошлом году. Подрядчики сделали новые теневой навес и детскую площадку.
— В этом году особый акцент мы сделаем на кровле, дополнительно поработаем со входной группой, — отметил Константин Шестаков. — Необходимые работы будут проведены и с витражами, которые идут вдоль лестничных маршей.