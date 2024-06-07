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Updated Сегодня, 07:04

Коллектив ТЭЦ «Восточная» награжден за развитие системы управления охраной труда

Коллектив ТЭЦ «Восточная» награжден за развитие системы управления охраной труда

7 июня 2024, 07:02
Фото: пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания»
Энергетики ТЭЦ «Восточная» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) получили Благодарственное письмо Губернатора Приморья Олега Кожемяко за вклад в процесс формирования системы управления охраной труда, обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников
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Газ

Высокую награду вручил первый заместитель министра труда и социальной политики Приморского края Антон Нечухаев в рамках выездного заседания Межведомственной комиссии, которое состоялось на базе ТЭЦ «Восточная». Встреча посвящена 30-летию со дня образования комиссии по охране труда в Приморском крае.

Фото: пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания»

Участники совещания обменялись опытом в области охраны труда на предприятиях, осуществляющих деятельность в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии, газа, пара и горячей воды на территории края. Особое внимание уделили теме профилактики и снижения производственного травматизма, а также корпоративным программам укрепления здоровья работников.

Фото: пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания»

На ТЭЦ «Восточная», как и во всех других структурных подразделениях АО «ДГК», реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности условий труда персонала. Разработанные программы предусматривают реализацию организационных, технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и других мероприятий. На эти цели на ТЭЦ «Восточная» в 2023 году направлено более 18 млн руб., в 2024 году запланировано свыше 24 млн руб.

Фото: пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания»
«В течение года проводятся декадники и месячники безопасности при работе на высоте, с инструментом и приспособлениями, при эксплуатации электроустановок и так далее. Ежемесячно проводятся дни охраны труда с учетом рисков травматизма. Также ДГК сертифицирована в Интегрированной системе менеджмента. Это визитная карточка энергокомпании, свидетельство высокой степени надежности механизма управления, его нацеленности на постоянное уменьшение негативного воздействия на здоровье персонала и на окружающую среду», — сообщает начальник службы промышленной безопасности и охраны труда ТЭЦ «Восточная» Оксана Снегирева.
Фото: пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания»

В качестве мер по реализации механизмов мотивации безопасного производства и сохранения здоровья работников применяются трансляции аудиозаписей с напоминанием базовых правил безопасности на производстве, размещение визуальных материалов, в том числе счетчиков дней без травматизма, трансляция серии видеороликов, видеофиксация допуска бригад и проведения инструктажей и прочие меры. Регулярно совместно с поликлиникой ВКБ № 4 реализуются планы по профилактике заболеваемости персонала.

Фото: пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания»

Особое внимание уделяется организации безопасного выполнения работ подрядными организациями, а также профилактике травматизма со сторонними лицами на энергообъектах. В образовательных учреждениях проводятся профориентационные встречи и уроки энергетической безопасности при использовании электроприборов и во время нахождения вблизи энергообъектов.

#Общество#Приморье#Энергетика#Приморский край#Владивосток#Новости#Газ#Производство#Электроэнергия#Поликлиника#Губернатор#Охрана труда#Окружающая среда#Горячая вода#Профилактика
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