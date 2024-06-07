Коллектив ТЭЦ «Восточная» награжден за развитие системы управления охраной труда

На ТЭЦ «Восточная», как и во всех других структурных подразделениях АО «ДГК», реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности условий труда персонала. Разработанные программы предусматривают реализацию организационных, технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и других мероприятий. На эти цели на ТЭЦ «Восточная» в 2023 году направлено более 18 млн руб., в 2024 году запланировано свыше 24 млн руб.