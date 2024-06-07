Коллектив ТЭЦ «Восточная» награжден за развитие системы управления охраной труда

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Высокую награду вручил первый заместитель министра труда и социальной политики Приморского края Антон Нечухаев в рамках выездного заседания Межведомственной комиссии, которое состоялось на базе ТЭЦ «Восточная». Встреча посвящена 30-летию со дня образования комиссии по охране труда в Приморском крае.
Участники совещания обменялись опытом в области охраны труда на предприятиях, осуществляющих деятельность в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии, газа, пара и горячей воды на территории края. Особое внимание уделили теме профилактики и снижения производственного травматизма, а также корпоративным программам укрепления здоровья работников.
На ТЭЦ «Восточная», как и во всех других структурных подразделениях АО «ДГК», реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности условий труда персонала. Разработанные программы предусматривают реализацию организационных, технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и других мероприятий. На эти цели на ТЭЦ «Восточная» в 2023 году направлено более 18 млн руб., в 2024 году запланировано свыше 24 млн руб.
«В течение года проводятся декадники и месячники безопасности при работе на высоте, с инструментом и приспособлениями, при эксплуатации электроустановок и так далее. Ежемесячно проводятся дни охраны труда с учетом рисков травматизма. Также ДГК сертифицирована в Интегрированной системе менеджмента. Это визитная карточка энергокомпании, свидетельство высокой степени надежности механизма управления, его нацеленности на постоянное уменьшение негативного воздействия на здоровье персонала и на окружающую среду», — сообщает начальник службы промышленной безопасности и охраны труда ТЭЦ «Восточная» Оксана Снегирева.
В качестве мер по реализации механизмов мотивации безопасного производства и сохранения здоровья работников применяются трансляции аудиозаписей с напоминанием базовых правил безопасности на производстве, размещение визуальных материалов, в том числе счетчиков дней без травматизма, трансляция серии видеороликов, видеофиксация допуска бригад и проведения инструктажей и прочие меры. Регулярно совместно с поликлиникой ВКБ № 4 реализуются планы по профилактике заболеваемости персонала.
Особое внимание уделяется организации безопасного выполнения работ подрядными организациями, а также профилактике травматизма со сторонними лицами на энергообъектах. В образовательных учреждениях проводятся профориентационные встречи и уроки энергетической безопасности при использовании электроприборов и во время нахождения вблизи энергообъектов.