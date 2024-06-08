В «Берлогу» вовлекут детей Приморского края

Главные герои всех этих игр, как ясно из названия проекта. — медведи. Весьма продвинутые, заметим, медведи. Они не только развлекают, но и образовывают, просвещают детей и подростков, например, о том, в каком направлении развиваетмся технологический суверенитет России. Игры с участием медведей «Берлоги» можно бесплатно установить на мобильные устройства.