В «Берлогу» вовлекут детей Приморского края

Posted 8 июня, 06:12
Published 8 июня, 06:12
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
В пресс-службе правительства Приморского края пояснили: «Берлога» — это первый проект по массовому вовлечению школьников в технологическое образование и техническое творчество через полезные мобильные и видеоигры.
Главные герои всех этих игр, как ясно из названия проекта. — медведи. Весьма продвинутые, заметим, медведи. Они не только развлекают, но и образовывают, просвещают детей и подростков, например, о том, в каком направлении развиваетмся технологический суверенитет России. Игры с участием медведей «Берлоги» можно бесплатно установить на мобильные устройства.
В целом же сама киберфизическая платформа развивает сеть технологических кружков, очные и онлайн-мероприятия, участие в которых помогает школьникам изучать новые технологии, обучаться программированию, робототехнике, созданию беспилотников.
Базовый вариант игр платформы «Берлога» доступен по всей стране. Но если регион включается официально в реализацию проекта, то у школьников появляется масса дополнительных опций и возможностей, например, по запуску в регионе технологических кружков нового типа и образовательных программ.