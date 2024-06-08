zr.media
ГлавноеВсе новостиДневник форума
zr.media
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 8 июня, 06:12

Published 8 июня, 06:12

Modified Сегодня, 01:07

Updated Сегодня, 01:07

Приморский край включается в реализацию Национальной киберфизической платформы

В «Берлогу» вовлекут детей Приморского края

8 июня 2024, 06:12
Фото: Правительство Приморья

Приморский край включается в реализацию Национальной киберфизической платформы

Приморский край — и его юные граждане в частности — станут участниками проекта «Берлога» — Национальной киберфизической платформы. Соглашение об участии Приморья в столь масштабном проекте подписал губернатор края Олег Кожемяко на полях ПМЭФ.
Сюжет
Дети

В пресс-службе правительства Приморского края пояснили: «Берлога» — это первый проект по массовому вовлечению школьников в технологическое образование и техническое творчество через полезные мобильные и видеоигры.

Главные герои всех этих игр, как ясно из названия проекта. — медведи. Весьма продвинутые, заметим, медведи. Они не только развлекают, но и образовывают, просвещают детей и подростков, например, о том, в каком направлении развиваетмся технологический суверенитет России. Игры с участием медведей «Берлоги» можно бесплатно установить на мобильные устройства.

В целом же сама киберфизическая платформа развивает сеть технологических кружков, очные и онлайн-мероприятия, участие в которых помогает школьникам изучать новые технологии, обучаться программированию, робототехнике, созданию беспилотников.

Базовый вариант игр платформы «Берлога» доступен по всей стране. Но если регион включается официально в реализацию проекта, то у школьников появляется масса дополнительных опций и возможностей, например, по запуску в регионе технологических кружков нового типа и образовательных программ.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Дети#Школьники#Олег Кожемяко#Робототехника#Медведи#Беспилотники#Мобильные устройства
Подпишитесь
Эксперты о приговоре Чихунову: «Государство правильно реагирует на провокации»
20 мая, 05:34
Чудом вырвался из лап медведя: житель Приморья остался в живых после роковой встречи
19 мая, 03:35
Сбил и скрылся? Опасного таксиста ищут в Приморском крае
18 мая, 02:15
Дети кукурузы и отцы в кукурузниках. Из Владивостока в Пекин: цены, визы, кукуруза — что делать русскому туристу в Китае?
17 мая, 05:57
Антон Волошко: жилью для сирот в Приморье — быть
16 мая, 11:15
Молодёжная столица России — Владивосток — примет молодёжь из Китая
16 мая, 03:30
"