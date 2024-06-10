Чарующий туман не перестаёт удивлять жителей Владивостока — фото

Posted Вчера, 23:44
Published Вчера, 23:44
Modified Сегодня, 01:09
Updated Сегодня, 01:09
Густой туман стал завсегдатаем в дальневосточной столице. Довольно часто атмосферное явление становится проблемой для автомобилистов.
Но нередко горожане наслаждаются изумительными видами, которые создаёт матушка природа.
На днях обволакивающий туман накрыл Тихую. Уникальными кадрами поделились местные жители.
Первое фото сделано ДО, а второе сегодня утром. «Туман скрыл практически всё», — отметил приморец. «Атмосфера из „Сайлент Хилл“ (17+). Чарующее фото», — высказалась девушка из Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что непогода надолго задержится в регионе. О ситуации за окном поведал главный синоптик Приморья Борис Кубай.