Программа «Учитель для Владивостока» масштабно реализуется в столице ДФО

Не первый год во Владивостоке реализуется программа по привлечению в столицу ДФО молодых педагогов со всей страны. Учителя, решившиеся переехать в наш город и работать здесь по профессии, учить и воспитывать подрастающее поколение владивостокцев, получают целый ряд мер поддержки.