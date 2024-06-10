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Программа «Учитель для Владивостока» масштабно реализуется в столице ДФО

Программа «Учитель для Владивостока» масштабно реализуется в столице ДФО

10 июня 2024, 01:19
29 молодых педагогов со всей России приехали в 2023 году жить и работать во Владивосток по программе «Учитель для Владивостока».
Сюжет
Дети

Не первый год во Владивостоке реализуется программа по привлечению в столицу ДФО молодых педагогов со всей страны. Учителя, решившиеся переехать в наш город и работать здесь по профессии, учить и воспитывать подрастающее поколение владивостокцев, получают целый ряд мер поддержки.

Среди них — оплата перелёта до Владивостока, выделение жилья (или выплата компенсации за найм), подъёмные и стимулирующие выплаты, компенсация проезда на работу.

— Я переехала из Благовещенска, — рассказывает Александра Шевченко, учитель английского языка школы № 32 Владивостока. — Была приятно удивлена, что здесь так комплексно поддерживают молодых учителей. Помимо различных выплат это ещё и возможности участвовать в различных конкурсах, постоянно повышая свой профессионализм и уровень знаний.

Глава Владивостока Константин Шестаков уделяет особое внимание качеству и развитию образования в столице ДФО. Здесь строятся новые школы, детские сады, постоянно ведётся ремонт уже существующих учреждений образования, закупается современное оборудование.

— Прежде чем переехать во Владивосток, я пообщалась с директором школы, в которой собиралась работать, меня вдохновило то, что я увидела и услышала, — говорит Ксения Крислинг, учитель русского языка и литературы школы № 32 краевого центра. — Влюбилась в чудесную природу, в сам город, в свою школу. И работаю с удовольствием.

Сегодня в краевом центре ждут преподаватей химии, биологии, математики, физики, информатике, русского языка и литературы. Интересной работы хватит всем! Отметим, что в 2024 году программу «Учитель для Владивостока» стала поддерживать Росмолодёжь. Ведь Владивосток — молодёжная столица России!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что советуют приморские педагоги выпускникам — для успешной сдачи ЕГЭ.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Дети#Учителя
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