Программа «Учитель для Владивостока» масштабно реализуется в столице ДФО

Posted Сегодня, 01:19
Published Сегодня, 01:19
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Updated Сегодня, 01:22
Не первый год во Владивостоке реализуется программа по привлечению в столицу ДФО молодых педагогов со всей страны. Учителя, решившиеся переехать в наш город и работать здесь по профессии, учить и воспитывать подрастающее поколение владивостокцев, получают целый ряд мер поддержки.
Среди них — оплата перелёта до Владивостока, выделение жилья (или выплата компенсации за найм), подъёмные и стимулирующие выплаты, компенсация проезда на работу.
— Я переехала из Благовещенска, — рассказывает Александра Шевченко, учитель английского языка школы № 32 Владивостока. — Была приятно удивлена, что здесь так комплексно поддерживают молодых учителей. Помимо различных выплат это ещё и возможности участвовать в различных конкурсах, постоянно повышая свой профессионализм и уровень знаний.
Глава Владивостока Константин Шестаков уделяет особое внимание качеству и развитию образования в столице ДФО. Здесь строятся новые школы, детские сады, постоянно ведётся ремонт уже существующих учреждений образования, закупается современное оборудование.
— Прежде чем переехать во Владивосток, я пообщалась с директором школы, в которой собиралась работать, меня вдохновило то, что я увидела и услышала, — говорит Ксения Крислинг, учитель русского языка и литературы школы № 32 краевого центра. — Влюбилась в чудесную природу, в сам город, в свою школу. И работаю с удовольствием.
Сегодня в краевом центре ждут преподаватей химии, биологии, математики, физики, информатике, русского языка и литературы. Интересной работы хватит всем! Отметим, что в 2024 году программу «Учитель для Владивостока» стала поддерживать Росмолодёжь. Ведь Владивосток — молодёжная столица России!
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