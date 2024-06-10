Редкая кошка испугала жителей Приморья своей истощённостью — видео

Крупная хищная кошка испугала жителей Приморского края своим внешним видом

Приморцы всё чаще и чаще сталкиваются с дикими животными на дорогах края. Удивительная встреча с рысью, точнее состояние кошки с кисточками на ушах, обеспокоила мужчин.

Сюжет Животные