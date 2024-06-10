Редкая кошка испугала жителей Приморья своей истощённостью — видео

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Хищница стояла прямо по посередине дороги в Октябрьском районе. Местные жители были крайне изумлены, увидев грациозную лесную кошку. Их также взволновало состояние животного.
Обеспокоенные очевидцы сообщили о рыси в центр «Амурский тигр». Приморцы отметили, что зверь выглядит истощённым. Однако специалисты отметили, что кошка в совершенно нормальной летней форме.
Комментаторы по-разному отреагировали на героиню видео.