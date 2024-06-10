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Крупная хищная кошка испугала жителей Приморского края своим внешним видом

Редкая кошка испугала жителей Приморья своей истощённостью — видео

10 июня 2024, 00:11

Крупная хищная кошка испугала жителей Приморского края своим внешним видом

Приморцы всё чаще и чаще сталкиваются с дикими животными на дорогах края. Удивительная встреча с рысью, точнее состояние кошки с кисточками на ушах, обеспокоила мужчин.

Хищница стояла прямо по посередине дороги в Октябрьском районе. Местные жители были крайне изумлены, увидев грациозную лесную кошку. Их также взволновало состояние животного.

Обеспокоенные очевидцы сообщили о рыси в центр «Амурский тигр». Приморцы отметили, что зверь выглядит истощённым. Однако специалисты отметили, что кошка в совершенно нормальной летней форме.

Комментаторы по-разному отреагировали на героиню видео.

  • «Надо было её покормить», — написал подписчик;
  • «Мне кажется, что увидеть рысь — это большая редкость»;
  • «Это они без шубки исхудавшими выглядят»;
  • «Какая красавица, слов нет».
#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Животные#Амурский тигр#Живая природа#Рысь
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