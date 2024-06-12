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Published Сегодня, 22:01

Modified Сегодня, 22:01

Updated Сегодня, 22:01

Поздравление председателя Думы Владивостока Андрея Брика с Днём России

Поздравление председателя Думы Владивостока Андрея Брика с Днём России

11 июня 2024, 22:01
Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик от имени депутатов дальневосточной столицы поздравил граждан с Днём России.

Уважаемые жители и гости Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем России!

 

В этот день каждый гражданин России испытывает свою сопричастность великой державе, ее героической истории, глубокому духовному и культурному наследию.

Присущие российскому народу чувство патриотизма, крепость духа, сплоченность ради высоких общегосударственных интересов позволили преодолеть самые напряженные периоды в истории Отечества, укрепить его независимость.

Символизируя те ценности и идеалы, на которых основывается Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, этот праздник объединяет сегодня всех патриотов, кто в ходе Специальной военной операции мужественно отстаивает независимость воссоединенных территорий ― Донбасса, Херсона и Запорожья, приближает Победу своей гражданской позицией, участием в волонтерских гуманитарных акциях, преумножает могущество страны созидательным трудом.

Пусть наша общая поддержка общенационального геополитического курса, патриотизм и гражданская ответственность станут надежной основой для дальнейшего развития страны, эффективного экономического роста и социальной стабильности в регионах.

Своим активным участием в жизни гражданского общества, содействием формированию мер правового регулирования жители Владивостока способствуют раскрытию потенциала территориального самоуправления, реализации инициативных проектов по благоустройству приморской столицы.

Желаю новых трудовых успехов на благо России, Приморья и города Владивостока, воплощения намеченных планов, общественного согласия, мира и добра!

 

Председатель Думы города Владивостока А. П. Брик

#Андрей Брик
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