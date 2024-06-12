Поздравление председателя Думы Владивостока Андрея Брика с Днём России

Символизируя те ценности и идеалы, на которых основывается Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, этот праздник объединяет сегодня всех патриотов, кто в ходе Специальной военной операции мужественно отстаивает независимость воссоединенных территорий ― Донбасса, Херсона и Запорожья, приближает Победу своей гражданской позицией, участием в волонтерских гуманитарных акциях, преумножает могущество страны созидательным трудом.