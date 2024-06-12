Поздравление председателя Думы Владивостока Андрея Брика с Днём России

Posted Сегодня, 22:01
Published Сегодня, 22:01
Modified Сегодня, 22:01
Updated Сегодня, 22:01
Уважаемые жители и гости Владивостока!
От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем России!
В этот день каждый гражданин России испытывает свою сопричастность великой державе, ее героической истории, глубокому духовному и культурному наследию.
Присущие российскому народу чувство патриотизма, крепость духа, сплоченность ради высоких общегосударственных интересов позволили преодолеть самые напряженные периоды в истории Отечества, укрепить его независимость.
Символизируя те ценности и идеалы, на которых основывается Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, этот праздник объединяет сегодня всех патриотов, кто в ходе Специальной военной операции мужественно отстаивает независимость воссоединенных территорий ― Донбасса, Херсона и Запорожья, приближает Победу своей гражданской позицией, участием в волонтерских гуманитарных акциях, преумножает могущество страны созидательным трудом.
Пусть наша общая поддержка общенационального геополитического курса, патриотизм и гражданская ответственность станут надежной основой для дальнейшего развития страны, эффективного экономического роста и социальной стабильности в регионах.
Своим активным участием в жизни гражданского общества, содействием формированию мер правового регулирования жители Владивостока способствуют раскрытию потенциала территориального самоуправления, реализации инициативных проектов по благоустройству приморской столицы.
Желаю новых трудовых успехов на благо России, Приморья и города Владивостока, воплощения намеченных планов, общественного согласия, мира и добра!
Председатель Думы города Владивостока А. П. Брик