«Он кому-то мешает» — жители Владивостока ищут причины загрязнения именитого пляжа

Posted Сегодня, 01:46
Published Сегодня, 01:46
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Власти дальневосточной столицы оперативно подготовили пляж «Чайка» к началу купального сезона. Однако ножки помочить горожане не спешат из-за странного слоя на воде. Отдыхающих смутило не только странное вещество в море, но и запах топлива, который стоял на берегу.
Расстроенные приморцы поделились своими впечатлениями от прогулки в популярном месте. Нашлись и те, кто нашёл объяснения ухудшению экологии во Владивостоке.