«Он кому-то мешает» — жители Владивостока ищут причины загрязнения именитого пляжа

Власти дальневосточной столицы оперативно подготовили пляж «Чайка» к началу купального сезона. Однако ножки помочить горожане не спешат из-за странного слоя на воде. Отдыхающих смутило не только странное вещество в море, но и запах топлива, который стоял на берегу.