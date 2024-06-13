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Горожане пытаются найти виновного в загрязнении именитого пляжа Владивостока

«Он кому-то мешает» — жители Владивостока ищут причины загрязнения именитого пляжа

13 июня 2024, 01:46

Горожане пытаются найти виновного в загрязнении именитого пляжа Владивостока

Мужчина гулял на пляже и обомлел, увидев экологическое состояние места для отдыха во Владивостоке. Приморцы строят предположения: кто же испортил локацию, которую только подготовили к лету.

Власти дальневосточной столицы оперативно подготовили пляж «Чайка» к началу купального сезона. Однако ножки помочить горожане не спешат из-за странного слоя на воде. Отдыхающих смутило не только странное вещество в море, но и запах топлива, который стоял на берегу.

Расстроенные приморцы поделились своими впечатлениями от прогулки в популярном месте. Нашлись и те, кто нашёл объяснения ухудшению экологии во Владивостоке.

  • «В выходные опубликовали в новостях, что этот пляж разрешен для отдыха и тут такая напасть. Вчера вечером приехали там погулять, запах солярки очень сильный был, пришлось уехать»;
  • «На пляже запах солярки. А мы живём в квартирах и не открываем окна на проветривание, потому что из-за машин, которые стоят под окнами, вонизм и уйти некуда… Так и живём. Зато у всех машины под окнами… Благодать»;
  • «Наверное этот пляж кому-то мешает».
#Общество#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Экология#Новости#Отдых#Пляжи Владивостока#Пляж#Пляжи
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