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Posted 14 июня, 10:53

Published 14 июня, 10:53

Modified Сегодня, 02:02

Updated Сегодня, 02:02

Владимир Путин выдвинул условия для мирного урегулирования конфликта с Украиной

Владимир Путин выдвинул условия для мирного урегулирования конфликта с Украиной

14 июня 2024, 10:53
В последнем выступлении президент России Владимир Путин выдвинул ряд условий для достижения мирного урегулирования ситуации на Украине. Он заявил, что Москва готова прекратить огонь и начать переговоры после того, как украинские войска покинут территории, объявленные новыми регионами России.
Сюжет
Санкции

Вторым важным условием для начала переговоров является заявление со стороны Киева об отказе от своих планов вступления в НАТО. Путин также подчеркнул необходимость нейтрального статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации.

Президент России подчеркнул, что его предложение не означает заморозки конфликта, а является шагом к его полному прекращению. Он отметил, что базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, при этом предлагается отмена санкций против России.

Путин упомянул, что Россия делает реальное мирное предложение, однако отметил, что в случае отказа Запада и Киева ответственность за продолжение кровопролития ляжет на них.

Президент России подчеркнул готовность к диалогу со всеми странами и выразил надежду, что предложение будет воспринято серьезно и без имитации разговора.

#Общество#Владимир Путин#Украина#Москва#Санкции#Диалог#НАТО#Запад#Киев#Мирное урегулирование#Демилитаризация#Денацификация
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