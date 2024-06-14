Владимир Путин выдвинул условия для мирного урегулирования конфликта с Украиной

Posted 14 июня, 10:53
Published 14 июня, 10:53
Modified Сегодня, 02:02
Updated Сегодня, 02:02
Вторым важным условием для начала переговоров является заявление со стороны Киева об отказе от своих планов вступления в НАТО. Путин также подчеркнул необходимость нейтрального статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации.
Президент России подчеркнул, что его предложение не означает заморозки конфликта, а является шагом к его полному прекращению. Он отметил, что базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, при этом предлагается отмена санкций против России.
Путин упомянул, что Россия делает реальное мирное предложение, однако отметил, что в случае отказа Запада и Киева ответственность за продолжение кровопролития ляжет на них.
Президент России подчеркнул готовность к диалогу со всеми странами и выразил надежду, что предложение будет воспринято серьезно и без имитации разговора.