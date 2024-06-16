Ангельский выходной: мальчишка в белом одеянии удивил жителей Владивостока — видео

Сегодня на центральную площадь выбрались погулять не только горожане, но и уникальные гости. Приморцы сняли на видео парня, который ходил по центру Владивостока в костюме ангела. Молодой человек в белом наряде не только украсил центральную улицу, но и поднял настроение прохожим.