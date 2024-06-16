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Posted Вчера, 05:56

Published Вчера, 05:56

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

Молодой человек в костюме ангела умилил жителей Приморского края

Ангельский выходной: мальчишка в белом одеянии удивил жителей Владивостока — видео

16 июня 2024, 05:56

Молодой человек в костюме ангела умилил жителей Приморского края

Владивосток, вероятно, настолько прекрасен, что именно сюда спускаются ангелочки с небес. Одного из них удалось запечатлеть очевидцам.
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Туристы

Сегодня на центральную площадь выбрались погулять не только горожане, но и уникальные гости. Приморцы сняли на видео парня, который ходил по центру Владивостока в костюме ангела. Молодой человек в белом наряде не только украсил центральную улицу, но и поднял настроение прохожим.

Ангелочек даже мило улыбнулся в камеру очевидицы, которая решила запечатлеть его на память.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что путешественники из Якутии удивляют жителей Приморья. Туристы из Республики Саха основательно готовятся к отпуску, некоторые приморцы сравнили транспорт гостей с муравьями. Всё дело в огромных габаритах багажа автомобилистов из 14 региона.

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