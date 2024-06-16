Ангельский выходной: мальчишка в белом одеянии удивил жителей Владивостока — видео

Posted Вчера, 05:56
Published Вчера, 05:56
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
Сегодня на центральную площадь выбрались погулять не только горожане, но и уникальные гости. Приморцы сняли на видео парня, который ходил по центру Владивостока в костюме ангела. Молодой человек в белом наряде не только украсил центральную улицу, но и поднял настроение прохожим.
Ангелочек даже мило улыбнулся в камеру очевидицы, которая решила запечатлеть его на память.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что путешественники из Якутии удивляют жителей Приморья. Туристы из Республики Саха основательно готовятся к отпуску, некоторые приморцы сравнили транспорт гостей с муравьями. Всё дело в огромных габаритах багажа автомобилистов из 14 региона.