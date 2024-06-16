Название кафе во Владивостоке вызвало ностальгию по Китаю у приморцев

«Планируем с семьёй отпуск. Выбор между Республикой Беларусь и Китаем. Увидела это фото, сразу захотела в лапшичную, где дико острые блюда и русские бывают крайне редко. Не была в „Суньке“ уже лет 8, надо бы съездить туда в этом году точно», — решила девушка из Владивостока.