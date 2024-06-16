Название кафе во Владивостоке вызвало ностальгию по Китаю у приморцев

Posted 16 июня, 08:00
Published 16 июня, 08:00
Modified Сегодня, 01:59
Updated Сегодня, 01:59
Очевидцы поделились интересным названием места общественного питания, которое очень напоминало атмосферу русско-язычных районов Хуньчуня и Суйфэньхэ.
Ностальгирующие приморцы сразу захотели посетить Поднебесную после просмотра фото.
«Планируем с семьёй отпуск. Выбор между Республикой Беларусь и Китаем. Увидела это фото, сразу захотела в лапшичную, где дико острые блюда и русские бывают крайне редко. Не была в „Суньке“ уже лет 8, надо бы съездить туда в этом году точно», — решила девушка из Владивостока.
«Я прямо сейчас отправилась бы в Хуньчунь. Медицина в этом городе впечатляющая. У нас тоже есть хорошие санатории, например на Алтае. Но в Китае мне понравилась ещё кухня экзотическая и шоппинг», — отметила женщина из Уссурийска.