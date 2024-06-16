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Posted 16 июня, 08:00

Published 16 июня, 08:00

Modified Сегодня, 01:59

Updated Сегодня, 01:59

Жители Владивостока захотели в Китай после увиденного фото

Название кафе во Владивостоке вызвало ностальгию по Китаю у приморцев

16 июня 2024, 08:00

Жители Владивостока захотели в Китай после увиденного фото

Фотография вывески с названием заведения заставила заскучать по излюбленной «Суньке» некоторых жителей Владивостока. Одна из горожанок твёрдо решила отправиться в КНР в этом году.
Сюжет
Китай

Очевидцы поделились интересным названием места общественного питания, которое очень напоминало атмосферу русско-язычных районов Хуньчуня и Суйфэньхэ.

Ностальгирующие приморцы сразу захотели посетить Поднебесную после просмотра фото.

«Планируем с семьёй отпуск. Выбор между Республикой Беларусь и Китаем. Увидела это фото, сразу захотела в лапшичную, где дико острые блюда и русские бывают крайне редко. Не была в „Суньке“ уже лет 8, надо бы съездить туда в этом году точно», — решила девушка из Владивостока.

«Я прямо сейчас отправилась бы в Хуньчунь. Медицина в этом городе впечатляющая. У нас тоже есть хорошие санатории, например на Алтае. Но в Китае мне понравилась ещё кухня экзотическая и шоппинг», — отметила женщина из Уссурийска.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Китай#Путешествие#Кухня#Республика Беларусь#Хуньчунь
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