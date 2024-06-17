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Posted Вчера, 08:24

Published Вчера, 08:24

Modified Сегодня, 02:01

Updated Сегодня, 02:01

Об аварии с участием пьяной матери и её ребёнка высказались жители Приморья

«Нужны кардинальные меры» — жители Приморья высказались о ДТП с горе-матерью

17 июня 2024, 08:24

Об аварии с участием пьяной матери и её ребёнка высказались жители Приморья

Возмутительное дорожное происшествие случилось в Спасском районе. Автомобилистка в алкогольном опьянении села за руль и рискнула жизнью собственного ребёнка. Приморцы шокированы безответственной матерью.
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Авария

Ужасная авария произошла недалеко от Спасска-Дальнего. Женщина не только управляла машиной в нетрезвом виде, но и посадила на переднее сиденье собственную дочь. В результате ДТП ребёнок получил травмы. Приморцы возмущены беспечной родительницей.

«Интересно, она хоть чуточку сожалеет о случившемся? Любая мать с ума сошла бы, осознавая, что чуть не убила собственного ребёнка. Это ужасно. Даже не знаю, где малышке будет лучше… С такой матерью или в муниципальном учреждении», — размышляла жительница региона.

«Села за руль пьяная и без прав, ещё и с ребёнком. К таким товарищам нужно применять кардинальные меры», — предположила девушка из Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморья говорят про наказания для пьяных водителей.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Авария#ДТП#Убийство#Травмы#Алкогольное опьянение#Правонарушение
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