«Нужны кардинальные меры» — жители Приморья высказались о ДТП с горе-матерью

«Интересно, она хоть чуточку сожалеет о случившемся? Любая мать с ума сошла бы, осознавая, что чуть не убила собственного ребёнка. Это ужасно. Даже не знаю, где малышке будет лучше… С такой матерью или в муниципальном учреждении», — размышляла жительница региона.