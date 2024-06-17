«Нужны кардинальные меры» — жители Приморья высказались о ДТП с горе-матерью

Posted Вчера, 08:24
Published Вчера, 08:24
Modified Сегодня, 02:01
Updated Сегодня, 02:01
Ужасная авария произошла недалеко от Спасска-Дальнего. Женщина не только управляла машиной в нетрезвом виде, но и посадила на переднее сиденье собственную дочь. В результате ДТП ребёнок получил травмы. Приморцы возмущены беспечной родительницей.
«Интересно, она хоть чуточку сожалеет о случившемся? Любая мать с ума сошла бы, осознавая, что чуть не убила собственного ребёнка. Это ужасно. Даже не знаю, где малышке будет лучше… С такой матерью или в муниципальном учреждении», — размышляла жительница региона.
«Села за руль пьяная и без прав, ещё и с ребёнком. К таким товарищам нужно применять кардинальные меры», — предположила девушка из Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморья говорят про наказания для пьяных водителей.