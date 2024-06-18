На Артемовской ТЭЦ заменена автоматизированная система управления турбоагрегатом

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Новая система отечественного производства заменила выработавший свой ресурс программно-технический комплекс, установленный в 2000 году. В составе новой системы информационное, техническое, метрологическое оборудование и другие компоненты, позволяющие обеспечить возможность непрерывного контроля и изменения параметров, выдачи команд на дистанционное управление механизмами и арматурой с визуализацией необходимых данных.
«Установка нового современного комплекса повысила надежность контроля и управления процессом производства и распределения тепловой энергии, фиксации и регистрации данных, что в итоге снизит риски возникновения возможных нештатных ситуаций», — сообщает заместитель главного инженера АТЭЦ Сергей Сериков.
Ремонтные работы на объекте заняли 60 суток и проводились силами 16 сотрудников подрядной организации «ООО РусГидро ИТ сервис». Специалисты демонтировали старое оборудование, затем установили и настроили новый комплекс. По завершению ремонта турбоагрегат был включен в работу.
«В результате модернизации заменен верхний уровень: автоматизированные рабочие места машинистов, все серверное оборудование, а также средний уровень, включающий шкафы ПТК, контроллеры, блоки питания», — сообщает начальник цеха тепловой автоматики и измерений АТЭЦ Геннадий Кротенок.
Аналогичный ремонт в 2024 году ожидает турбоагрегат №6, который также вырабатывает тепловую энергию. Проведение работ запланировано до начала отопительного сезона.