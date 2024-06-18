На Артемовской ТЭЦ заменена автоматизированная система управления турбоагрегатом

Новая система отечественного производства заменила выработавший свой ресурс программно-технический комплекс, установленный в 2000 году. В составе новой системы информационное, техническое, метрологическое оборудование и другие компоненты, позволяющие обеспечить возможность непрерывного контроля и изменения параметров, выдачи команд на дистанционное управление механизмами и арматурой с визуализацией необходимых данных.