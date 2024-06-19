Краевой депутат устроил спортивный праздник для маленьких уссурийцев

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Published Сегодня, 03:34
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В летний вечер на улице Бонивура в Уссурийске играла громкая музыка. Здесь собралась детвора со всей округи, чтобы поучаствовать в мероприятии с участием депутата Законодательного Собрания Приморского края, трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу, заслуженного мастера спорта РФ Александра Захарова. Мальчишки и девчонки сделали разминку, которую провели тренеры федерации кикбоксинга — Станислав Маланчук и советник главы Уссурийска Мушег Закарян. Они показали не только простые движения, чтобы разогреть руки, ноги и корпус, но и также продемонстрировали элементы упражнений из единоборств.
Самой захватывающей стала та часть мероприятия, где дети примерили на себя роль начинающих кикбоксеров. Нацепив боксерские перчатки, они наперебой старались попасть в цель. Тренеры показывали, как правильно держать удар, группироваться, в какой стойке держать тело. А попутно рассказывали нюансы такого вида спорта, как кикбоксинг.
Второй частью мероприятие стало проведение мини-эстафеты. Специальные подарки получил самый маленький участник праздника, самый быстрый, а также самый выносливый.
«Ко мне обратилась активистка Клавдия Александровна Фролова, она собрала детей разных возрастов со всего микрорайона и попросила устроить для них спортивное мероприятие. Судя по отзывам, у нас всё получилось. Главной задумкой стало не только проведение зарядки с чемпионом, но и популяризация спорта на территории нашего округа. Пришло много детей, некоторые вместе с родителями, и наша задача была их заинтересовать заниматься спортом и здоровым образом жизни», — отметил Александр Захаров.
В завершение мероприятия парламентарий и его соратники получили слова благодарности от детей и их родителей. И, конечно же, никто не ушел без подарка, получив яркий и красочный календарь на память.
Напомним, краевой депутат Александр Захаров является куратором федерального партийного проекта «Детский спорт» на территории Приморского края. Проект направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта ремонтируются спортивные клубы и школьные спортзалы, строятся новые объекты и проводятся многочисленные мероприятия.
Развитие массовых видов спорта и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения — приоритетная задача «Единой России» в рамках реализации Народной программы.