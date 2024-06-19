Краевой депутат устроил спортивный праздник для маленьких уссурийцев

«Ко мне обратилась активистка Клавдия Александровна Фролова, она собрала детей разных возрастов со всего микрорайона и попросила устроить для них спортивное мероприятие. Судя по отзывам, у нас всё получилось. Главной задумкой стало не только проведение зарядки с чемпионом, но и популяризация спорта на территории нашего округа. Пришло много детей, некоторые вместе с родителями, и наша задача была их заинтересовать заниматься спортом и здоровым образом жизни», — отметил Александр Захаров.