Филиал ПАО «Россети» провел диагностику 33 км электрических линий Владивостока

Также была проведена диагностика кабельных линий, соединяющих материковые подстанции 220 кВ «Патрокл» и «Зеленый угол» с островной — 220 кВ «Русская», в том числе два двухкилометровых подводных участка, проходящих через пролив Босфор Восточный. Именно эти энергообъекты обеспечивают электроснабжение ДВФУ.