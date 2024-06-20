Филиал ПАО «Россети» провел диагностику 33 км электрических линий Владивостока

Posted Сегодня, 02:07
Published Сегодня, 02:07
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От работы этих объектов зависит в том числе энергообеспечение учебных корпусов и кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где проходят мероприятия Восточного экономического форума.
С помощью специальных мобильных приборов были обследованы кабельные участки ЛЭП 220 кВ, которые обеспечивают электроэнергией крупнейший транспортный хаб Приморья — международный аэропорт Владивосток. Проверена двухцепная кабельно-воздушная линия 220 кВ «Владивосток — Промпарк», участвующая в электроснабжении резидентов территории опережающего развития «Приморье».
Также была проведена диагностика кабельных линий, соединяющих материковые подстанции 220 кВ «Патрокл» и «Зеленый угол» с островной — 220 кВ «Русская», в том числе два двухкилометровых подводных участка, проходящих через пролив Босфор Восточный. Именно эти энергообъекты обеспечивают электроснабжение ДВФУ.
Для выявления дефектов в основной изоляции использовался метод измерений частичных разрядов. Кроме того, энергетики провели испытания на целостность наружной оболочки кабеля, защищающего его от проникновения воды и механических повреждений.
В зоне ответственности МЭС Востока находятся 46 км кабельных участков магистральных линий электропередачи, расположенных в Приморском крае. В августе филиал проведет диагностику оставшихся участков протяженностью около 13 км.