Надежный тыл: волонтерское движение «Дунайские пчелки» помогает фронту

Также «Дунайские пчелки» готовят для военнослужащих сухие супы, чай с травами и другие продукты питания. Собирают спецодежду и медикаменты, изготавливают самодельные полевые печки и окопные свечи. Как отмечают сами участницы движения, сами защитники Родины регулярно выходят с ними на связь и иногда просят приобрести какие-то конкретные товары. К каждому из этих обращений — серьезное внимание. Работа идет, формируются все новые и новые посылки.