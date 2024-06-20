Надежный тыл: волонтерское движение «Дунайские пчелки» помогает фронту

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
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Updated Сегодня, 03:26
Инициатором этого объединения стала жительница населенного пункта Татьяна Кузнецова, собравшая вокруг себя порядка пятнадцати человек для совместной работы в поддержку фронта. Они трудятся практически в ежедневном режиме — в ряды этих неравнодушных граждан входят и активисты «Единой России».
«В свою очередь, бойцы на передовой отмечают, что именно ручная работа волонтеров приносит им огромную пользу на поле боя. Уникальные маскировочные сети, созданные „Дунайскими пчелками“, не заменит никакая машина. Воины высоко ценят усилия и труд каждого участника движения за этот бесценный вклад в общее дело», — рассказала член Регионального политического совета, исполнительный секретарь местного отделения партии ЗАТО Фокино Анжела Полещук.
Также «Дунайские пчелки» готовят для военнослужащих сухие супы, чай с травами и другие продукты питания. Собирают спецодежду и медикаменты, изготавливают самодельные полевые печки и окопные свечи. Как отмечают сами участницы движения, сами защитники Родины регулярно выходят с ними на связь и иногда просят приобрести какие-то конкретные товары. К каждому из этих обращений — серьезное внимание. Работа идет, формируются все новые и новые посылки.
Помогают «Пчелки» и бойцам, находящимся на лечении в военном госпитале ЗАТО Фокино. Волонтеры не только приносят необходимые вещи, но и шьют их сами — например, специальные подушки для раненых.
«Волонтерское движение „Дунайские пчелки“ является прекрасным примером гражданской активности и поддержки наших бойцов. Работа женщин не прекращается ни на минуту, действительно, они доказывают делом, что добровольческая помощь давно стала неотъемлемой частью жизни. У многих сейчас на фронте мужья, братья, внуки. Помимо качественной работы при изготовлении изделий, они вкладывают и частицу души, которая будет оберегать наших бойцов. Их самоотверженный труд и уход за военнослужащими заслуживают высочайшего уважения и благодарности», — заявила член Регионального политического совета.
Помощь участникам СВО и их родственникам — важный пункт в рамках реализации Народной программы Единой России. Отметим, что совместную работу в этом направлении приморские активисты партии всех уровней проводят с различными добровольческими объединениями на территориях края.